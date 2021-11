Pri útoku džihádistov v Sýrii prišlo o život najmenej 13 ľudí

Damask 14. novembra (TASR) - Najmenej 13 príslušníkov sýrskych vládnych síl prišlo v sobotu o život na východe Sýrie pri útoku bojovníkov z teroristickej skupiny Islamský štát (IS). Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním sa na Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR).



SOHR dodalo, že ďalší príslušníci miestnej provládnej skupiny utrpeli zranenia. Bojovníci IS zaútočili v provincii Dajr az-Zaur vo východnej časti Sýrie. Vládne sily tam v tom čase vykonávali prieskum.



Šéf SOHR Rámí Abdul Rahmán pre AFP povedal, že išlo o najsmrtiacejší útok na provládne sily za posledných päť mesiacov.



Sýrske demokratické sily (SDF) v marci 2019 oznámili, že Islamský štát prišiel o svoju poslednú baštu v Sýrii. Tým sa ukončila vláda kalifátu IS, ktorý táto organizácia vyhlásila v roku 2014 na rozsiahlych územiach Iraku a Sýrie. Odvtedy však v Sýrii zintenzívnili svoju činnosť regionálne odnože a siete tejto organizácie (IS), ktoré útočia na vládne sily, pripomína AFP.



Abdul Rahmán povedal, že táto džihádistická skupina nedávno vystupňovala svoju činnosť na územiach, ktoré riadi sýrska vláda, i v oblastiach pod kontrolou SDF.



Od marca 2019 podľa SOHR prišlo o život 1593 príslušníkov vládnych síl a 153 spojeneckých proiránskych bojovníkov. Za to isté obdobie bolo zabitých aj 1081 džihádistov z IS.