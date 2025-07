Výbuch v muničnom sklade v Sýrii: Hlásia mŕtvych a zranených

Damask 24. júla (TASR) — Najmenej šesť ľudí prišlo o život a viac ako 150 utrpelo zranenia pri výbuchu v muničnom sklade v provincii Idlib ležiacej na severozápade Sýrie. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA odvolávajúcej sa na sýrske ministerstvo zdravotníctva.



K výbuchu došlo v meste Maarrat Misrín. Chálid Ahmad, ktorý žije v neďalekom tábore pre vysídlené osoby, uviedol, že najprv zaznela slabšia explózia nasledovaná tentoraz mohutným výbuchom, ktorý zničil mnoho okolitých domov.



„Črepiny z granátov dopadli do vzdialenosti stoviek metrov,“ povedal Ahmad. Dodal, že do okolia boli vymrštené aj nevybuchnuté nášľapné míny.



Na miesto prišli príslušníci civilnej ochrany, známej aj ako Biele prilby, a ďalší záchranári. Medzi obyvateľmi v oblasti vypukla panika a mnohí zo strachu z ďalších výbuchov opustili svoje domovy.



Ministerstvo pre zvládanie katastrof na platforme X uviedlo, že pátranie po zranených a ich prepravu do nemocníc sťažovali pokračujúce explózie. Civilistov vyzvalo, aby sa oblasti vyhýbali.



Počas sýrskej občianskej vojny bola provincia Idlib poslednou baštou povstalcov bojujúcich proti vláde medzičasom zosadeného prezidenta Bašára Asada. Tento región je stále nestabilný a dochádza tam k častým vojenským operáciám.



Príčina nešťastia nebola bezprostredne známa. Ide o druhý takýto incident v Idlibe v júli po tom, ako začiatkom mesiaca explodoval muničný sklad neďaleko dediny Kafrajá.