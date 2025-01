Sýria obmedzila vstup pre Libanončanov po potýčkach na hraniciach

Damask/Bejrút 3. januára (TASR) - Sýria zaviedla nové obmedzenia pre vstup libanonských občanov do krajiny. Oznámili to v piatok dva bezpečnostné zdroje z Libanonu. Krátko predtým libanonská armáda informovala o pohraničnej potýčke s ozbrojenými Sýrčanmi. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Podľa AFP ide o prvý diplomatický konflikt medzi susediacimi krajinami od zvrhnutia sýrskeho prezidenta Bašára Asada v decembri.



Libanonskí štátni príslušníci na vstup do Sýrie nepotrebovali víza, stačil im cestovný pas alebo občiansky preukaz. Predstaviteľ libanonskej bezpečnostnej služby v piatok uviedol, že boli "prekvapení, keď videli, že hranica bola uzavretá" pre libanonských občanov zo sýrskej strany. Žiadne nové opatrenia týkajúce sa hraníc podľa jeho tvrdenia neboli oznámené.



Bezpečnostný zdroj z hraničného priechodu Masnaa, ktorý je hlavnou spojnicou medzi Libanonom a Sýriou, informoval o "nových postupoch" od minulej noci a do Sýrie teraz vpúšťajú len Libanončanov, ktorí majú povolenie na pobyt alebo oficiálne povolenie.



Libanonská armáda vo vyhlásení na sieti X informovala o potýčke so Sýrčanmi, keď sa ozbrojené sily snažili "uzavrieť nelegálny priechod".



"Sýrčania sa pokúsili otvoriť priechod pomocou buldozéra, príslušníci armády preto vystrelili varovné výstrely do vzduchu. Sýrčania spustili paľbu na armádny personál, pričom jedného z nich zranili a vyprovokovali zrážku," uviedla armáda. Nakrátko tiež zadržala Sýrčanov, píše AFP.