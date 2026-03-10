< sekcia Zahraničie
Sýria obvinila Hizballáh z delostreleckých útokov na jej územie
Predstavitelia sýrskych ozbrojených síl uviedli, že delostrelecké granáty vystrelené z Libanonu dopadli blízko sýrskeho mesta Sargája západne od metropoly Damask.
Autor TASR
Damask 10. marca (TASR) - Sýria obvinila Iránom podporované šiitské militantné hnutie Hizballáh, že v noci na utorok ostreľovalo jej územie. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Predstavitelia sýrskych ozbrojených síl uviedli, že delostrelecké granáty vystrelené z Libanonu dopadli blízko sýrskeho mesta Sargája západne od metropoly Damask, spresnila sýrska štátna tlačová agentúra SANA.
Sýrska armáda zároveň obvinila Hizballáh, že cieli na jej pozície a pre agentúru SANA uviedla, že toto militantné hnutie posilnilo svoje jednotky pozdĺž sýrsko-libanonských hraníc.
„Sýrska arabská armáda nebude tolerovať žiadnu agresiu namierenú proti Sýrii,“ uviedli ozbrojené sily vo vyhlásení.
Libanon bol zatiahnutý do najnovšej vojny na Blízkom východe po tom, čo sa Hizballáh zapojil do vojnového konfliktu, ktorý sa začal v sobotu 28. februára izraelsko-americkým útokom na Irán. Hnutie v odvete za zabitie iránskeho vodcu ajatolláha Alího Chameneího začalo v noci na pondelok 2. marca s raketovými a dronovými útokmi na sever Izraela.
Tel Aviv na to reagoval útokmi na sklady a pozície hnutia na juhu Libanonu, v údolí Bikáa a južných predmestiach Bejrútu. Libanonský prezident Džúzíf Awn v tejto súvislosti obvinil Hizballáh z toho, že pracuje na „rozpade“ štátu.
Hnutie poskytovalo vojenskú podporu aj bývalému sýrskemu prezidentovi Bašárovi Asadovi, ktorého zvrhla islamistická koalícia nepriateľská voči tomuto šiitskému hnutiu ešte v decembri 2024, pripomína AFP. Odvtedy boli zásobovacie trasy Hizballáhu zo Sýrie prerušené, pričom libanonské a sýrske úrady bojujú proti pašeráctvu cez spoločné hranice.
