Sýria obvinila Izrael z porušovania národnej suverenity

Damask 26. marca (TASR) - Sýrske ministerstvo zahraničných vecí odsúdilo izraelské útoky ako "hrubé porušenie" suverenity Sýrie. Reagovalo tak na utorkové útoky Izraela na juhu krajiny, pri ktorých zahynulo šesť osôb, píše TASR podľa správy agentúry AFP.



Rezort diplomacie vo svojom vyhlásení odsúdil "pokračujúcu izraelskú agresiu na sýrskom území, ktorá nebezpečne eskalovala v dedine Kuvajja" v južnej provincii Dará.



Podľa ministerstva "ťažké delostrelectvo a vzdušné bombardovanie" bolo zamerané na obytné a poľnohospodárske oblasti, v dôsledku čoho zahynulo šesť civilistov.



"K tejto eskalácii dochádza v kontexte série porušení, ktoré sa začali preniknutím izraelských síl do provincií Kunejtra a Dará v rámci pokračujúcej agresie na sýrskom území, čo je hrubým porušením národnej suverenity a medzinárodného práva," vyhlásilo sýrske ministerstvo.



Izraelská armáda v utorok uviedla, že jej jednotky "identifikovali niekoľko teroristov na juhu Sýrie, ktorí proti nim spustili paľbu". Podľa AFP armáda neuviedla presnú lokalitu tohto útoku. Armáda dodala, že jej sily odpovedali na streľbu a letectvo zasiahlo "teroristov".



Predstaviteľ provincie Dará tvrdí, že násilie a opakované útoky izraelskej armády v Sýrii "donútili skupinu obyvateľov k potýčkam s vojenskými silami", ktoré sa snažili preniknúť do Kuvajje. Približne 350 rodín pre útoky utieklo do prístreškov v neďalekej dedine.



Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR) v uplynulých mesiacoch takmer každý deň hlási izraelské útoky na juhu Sýrie, píše AFP.



Susedné Jordánsko v utorok odsúdilo izraelské útoky, ktoré sú podľa jordánskeho ministerstva zahraničných vecí "nebezpečnou eskaláciou", ktorá môže podnietiť "ďalší konflikt a napätie v regióne". Útoky odsúdil aj katarský rezort diplomacie, podľa ktorého ide o "bezočivé porušenie medzinárodného práva". Saudská Arábia obvinila Izrael z podkopávania "bezpečnosti a stability Sýrie a regiónu prostredníctvom zjavného a opakovaného porušovania príslušných medzinárodných zákonov".



Izrael od decembrového zvrhnutia sýrskeho prezidenta Bašára Asada podnikol v Sýrii stovky útokov. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu vyhlásil, že juh Sýrie musí byť úplne demilitarizovaný, a varoval, že jeho vláda nebude v blízkosti svojho územia akceptovať prítomnosť síl novej sýrskej vlády vedenej islamistami.