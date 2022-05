Sýria odsúdila Erdoganov plán poslať späť milión sýrskych utečencov

Damask 20. mája (TASR) - Sýrske ministerstvo zahraničných vecí odmietlo v piatok plány Turecka premiestniť milión sýrskych utečencov do "bezpečnej zóny" v pohraničnej oblasti Sýrie. TASR informáciu prevzala od agentúry AFP.



Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan začiatkom mája oznámil, že jeho vláda pomôže v Sýrii s budovaním domov a infraštruktúry, čím chce povzbudiť približne milión sýrskych utečencov na návrat do vlasti, pripomína AFP.



Rezort diplomacie v Damasku v piatok v tejtoi súvislosti odsúdil "agresívne hry" Erdoganovho režimu "voči Sýrii a súdržnosti jej územia a ľudu," uviedla štátna tlačová agentúra SANA.



Erdogan čelí čoraz väčšiemu tlaku zo strany tureckej verejnosti a opozičných strán v súvislosti so vysokým počtom sýrskych utečencov v krajine, pripomína AFP. Podľa prezidenta sa do pohraničných "bezpečných zón" v Sýrii vrátilo od roku 2016 približne pol milióna Sýrčanov.



Tieto zóny ovládajú skupiny podporované Ankarou a ich účelom je zabrániť Sýrčanom utekajúcim pred vojnou dostať sa na turecké územie. Zároveň umožňujú posielať naspäť časť utečencov nachádzajúcich sa na území Turecka, približuje AFP.



"Vláda Sýrskej arabskej republiky absolútne odmieta takéto hry," uviedlo sýrske ministerstvo a vyzvalo medzinárodné spoločenstvo, aby nefinancovalo turecké projekty v Sýrii a prestalo v tomto smere Ankaru podporovať.



"Hlavným cieľom (Turecka) je kolonializmus... Takzvaná bezpečná zóna je v skutočnosti etnickou čistkou," dodalo ministerstvo.



V Turecku sa aktuálne nachádza 3,6 milióna sýrskych utečencov, ktorí zo svojej vlasti ušli po vypuknutí občianskej vojny v roku 2011. Ankara pravidelne vykonáva útoky na ciele v severovýchodnej Sýrii, kde pôsobia kurdské organizácie, ktoré Turecko považuje za teroristické skupiny.