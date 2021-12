Sýria odsúdila plány Izraela na expanziu židovských osád

Damask 27. decembra (TASR) - Sýria dôrazne odsúdila plány Izraela zdvojnásobiť počet osadníkov žijúcich na Golanských výšinách anektovaných Izraelom a označila ich za nebezpečné, bezprecedentné a zamerané na udržiavanie okupácie tohto územia. Informovala o tom v pondelok agentúra AP.



Vo vyhlásení sa uvádza, že sýrska vláda zostáva oddaná Sýrčanom žijúcim na Golanských výšinách, ktorí "sú vytrvalí vo svojom odpore voči izraelskej okupácii a odmietajú rozhodnutie anektovať" toto územie.



Sýrske ministerstvo zahraničných vecí vo svojom vyhlásení upozornilo, že upevnenie izraelskej kontroly nad týmto územím by skomplikovalo akýkoľvek budúci pokus o uzavretie mieru so Sýriou.



Plán na zdvojnásobenie počtu židovských osadníkov na Golanských výšinách, ktoré Izrael anektoval pred 40 rokmi po tom, ako ich dobyl od Sýrie, schválila izraelská vláda v nedeľu.



Kabinet premiéra Naftaliho Bennetta hlasoval o pláne, v rámci ktorého majú v tejto oblasti za päť rokov vybudovať 7300 bytových jednotiek. Na bytové, infraštruktúrne a ďalšie projekty v regióne vyčlení Izrael v prepočte 280 miliónov eur so zámerom prilákať tam približne 23.000 nových osadníkov.



Golanské výšiny dobyl Izrael počas vojny v roku 1967 a decembri 1981 ich anektoval, čo väčšina medzinárodného spoločenstva dosiaľ neuznala.



Spojené štáty v roku 2019 - za éry prezidenta Donalda Trumpa - uznali túto oblasť ako súčasť izraelského územia. Po nástupe Joea Bidena do úradu prezidenta USA naznačil v januári tohto roku šéf americkej diplomacie Antony Blinken, že hoci tento Trumpov krok sprevádzajú právne otázky, o zrušení uznania Washington neuvažuje, najmä nie v čase pokračujúcej vojny v Sýrii.



Podľa AP žije na Golanských výšinách asi 50.000 ľudí, z ktorých približne polovica sú židia z Izraela a polovica sú príslušníci drúzskej populácie žijúci v dedinách, ktoré boli predtým súčasťou Sýrie. Časť Drúzov je proti tomu, aby Golanské výšiny ovládal Izrael.