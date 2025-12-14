< sekcia Zahraničie
Sýria odsúdila útok, pri ktorom v Palmýre zahynuli traja Američania
Zranenia utrpeli ďalší traja ľudia.
Autor TASR
Damask 13. decembra (TASR) - Sýria odsúdila útok, pri ktorom v sobotu v stredosýrskom meste Palmýra prišli o život traja Američania - dvaja vojaci a civilný tlmočník.
Damask „dôrazne odsudzuje teroristický útok, ktorého cieľom bola spoločná sýrsko-americká protiteroristická hliadka neďaleko Palmýry,“ uviedol sýrsky minister zahraničných vecí Asad Šajbání v príspevku na sieti X. Minister vyjadril sústrasť rodinám obetí, ako aj americkej vláde a ľudu. Zraneným zaželal skoré uzdravenie, informovala agentúra AFP, píše TASR.
Podľa medializovaných správ konvoj sýrskych a amerických vojenských jednotiek operujúcich v rámci medzinárodnej koalície proti militantnej organizácii Islamský štát (IS) sa v sobotu počas hliadkovania v Palmýre stal terčom paľby neznámeho útočníka.
Centrálne velenie USA (CENTCOM) - veliteľstvo ministerstva obrany USA zodpovedné za oblasť Severnej Afriky, Stredného východu a Strednej Ázie - oznámilo, že pri útoku zahynuli dvaja americkí vojaci a jeden civilný tlmočník. Zranenia utrpeli ďalší traja ľudia.
Americký prezident Donald Trump v sobotu v nadväznosti na zabitie troch Američanov v Sýrii pri útoku spáchanom zrejme militantom z organizácie Islamský štát (IS) uviedol, že „ide o útok proti Spojeným štátom a Sýrii“ a že nasledovať bude „veľmi vážna odveta“.
Sýria sa v novembri stala 90. členskou krajinou koalície proti organizácii Islamský štát vedenej Spojenými štátmi.
IS svojho času kontroloval približne 40 percent územia Iraku a približne tretinu územia Sýrie. Vojenská koalícia začala proti IS bojovať v roku 2014. V súčasnosti je IS považovaný za vojensky porazený, úplne však nezanikol. Podľa USA sa aktuálne v Iraku a Sýrii nachádza približne 2500 bojovníkov IS, ktorí sporadicky podnikajú útoky.
