Sýria oficiálne požiadala EÚ o pomoc po zemetrasení

Brusel 8. februára (TASR) - Sýria v stredu oficiálne požiadala Európsku úniu o pomoc po ničivom zemetrasení, ktoré ju a Turecko zasiahlo tento týždeň. Oznámil to komisár EÚ pre krízový manažment Janez Lenarčič, ktorého citovala tlačová agentúra AFP.



Európska komisia "vyzýva" členské krajiny EÚ, aby kladne reagovali na žiadosť Sýrie o dodávky zdravotníckych potrieb a potravín". EK bude zároveň zásielky sledovať, aby sankcionovaná vláda v Damasku neodklonila dodanú pomoc inam, dodal Lenarčič.



Počet obetí silného zemetrasenia prekročil 11.200. Otrasy s magnitúdou 7,8 v pondelok nadránom zasiahlo oblasť okolo turecko-sýrskej hranice. Okolo poludnia prišlo ďalšie, len o niečo slabšie a stovky dotrasov.



Podľa politických a zdravotníckych predstaviteľov zahynulo doposiaľ v Turecku 8574 ľudí a v Sýrii 2662. Celkový počet obetí sa tak vyšplhal na 11.236 a pravdepodobne to nie konečný údaj.



V Turecku utrpelo zranenia takmer 50.000 ľudí a v Sýrii ďalších asi 5000. Tisíce domov sa zrútili a ich obyvatelia zostali v zimnom počasí bez strechy nad hlavou.



EÚ okamžite vyslala záchranné tímy do Turecka, Sýrii spočiatku ponúkla iba minimálnu pomoc pre sankcie uvalené na vládu sýrskeho prezidenta Bašára Asada po roku 2011. Brutálne totiž potlačila protesty, čo viedlo k občianskej vojne.



Napriek tomu EÚ vyhlásila, že sýrska vláda má dvere otvorené, teda že môže požiadať o pomoc po zemetrasení. Damask to urobil cez koordinačný Mechanizmus civilnej ochrany EÚ, vysvetlil Lenarčič.



Jeho účastníkmi je 27 členských štátov EÚ a osem ďalších susedných štátov vrátane Nórska a Turecka.



Sýria žiada podľa Lenarčiča "dlhý zoznam položiek".



"Takisto je dôležité zaistiť - a to by som rád zdôraznil -, že pomoc pôjde ľuďom, ktorí ju potrebujú, že nebude odklonená inam. Toto budeme sledovať," povedal Lenarčič.



Sankcie EÚ sú namierené proti členom režimu, armáde a popredným firmám a podnikateľom.



Eurokomisár uviedol, že "humanitárna situácia v Sýrii je pochmúrna už vyše desať rokov a najnovšie zemetrasenie iba zhoršilo túto dramatickú situáciu".