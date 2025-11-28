< sekcia Zahraničie
Sýria označila izraelskú vojenskú operáciu za vojnový zločin
Počet obetí stúpol v piatok dopoludnia na 13, citovala sýrska tlačová agentúra SANA predstaviteľa zdravotníctva v provincii Damask.
Autor TASR
Damask 28. novembra (TASR) - Sýria v piatok odsúdila izraelskú vojenskú operáciu na svojom území, pri ktorej v noci zahynulo 13 ľudí a označila ju za „vojnový zločin“. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Sýria odsudzuje... kriminálnu agresiu“ izraelskej armády v Bejt Jin, uviedlo sýrske ministerstvo zahraničných vecí vo vyhlásení. Zdôraznilo, že cieľom takýchto činov je „podnietiť konflikt v regióne“. „Ide o vojnový zločin,“ dodalo.
Počet obetí stúpol v piatok dopoludnia na 13, citovala sýrska tlačová agentúra SANA predstaviteľa zdravotníctva v provincii Damask. Štátna televízia pôvodne informovala o desiatich obetiach. Podľa reportérov AFP záchranári prevážali zranených ľudí do nemocnice v Damasku.
Izraelské jednotky zadržali počas nočnej operácie v sýrskej dedine Bejt Jin údajných členov organizácie Džamá Islamíja. Armáda oznámila, že to bolo na základe spravodajských informácií, podľa ktorých skupina pripravovala útoky na izraelských civilistov. Podľa armády sa jej jednotky dostali pod paľbu a opätovali ju s podporou letectva. Šiesti vojaci utrpeli zranenia, traja z nich vážne.
Izrael v roku 2025 vykonal viacero útokov v celej Sýrii v snahe zneškodniť hrozby a ochrániť drúzsku komunitu v blízkosti hraníc. Izrael tvrdí, že zasahuje proti nepriateľským ozbrojeným skupinám, zatiaľ čo sýrske orgány zdôrazňujú, že útoky zabili vojakov.
