Sýria poprela tvrdenie Erdogana ohľadom tureckého útoku

Damask 29. februára (TASR) - Sýrska vláda odmietla v sobotu vyjadrenie tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana, podľa ktorého turecké sily zničili na území Sýrie zariadenia na výrobu chemických zbraní a sklady chemických látok. Podľa reakcie zverejnenej štátnou tlačovou službou SANA ide o zavádzajúce a prehnané tvrdenie, informovala agentúra DPA.



"Tvrdením o zničení zariadení spojených s chemickými zbraňami v Sýrii prezident tureckého režimu uplatňuje politiku zavádzania. Ak by boli Erdoganove reči o zničení chemických zariadení južne od Aleppa pravdivé, bolo by v okolitých oblastiach mnoho obetí," reagoval Damask.



Erdogan predtým povedal, že po nálete v provincii Idlib na severozápade Sýrie, pri ktorom bolo usmrtených vyše 30 tureckých vojakov, pristúpilo Turecko k rozsiahlym protiútokom, pričom zničilo aj zariadenia slúžiace na výrobu chemických zbraní. Vyjadril sa tak v sobotu počas prvého vystúpenia na verejnosti od štvrtkového náletu, ktorý Ankara pripísala sýrskym vládnym silám.



Podľa tureckého prezidenta boli "terčmi ťažkej paľby a zničené viaceré objekty vrátane letiskových plôch, muničných skladov, systémov protivzdušnej obrany, hangárov a zariadení na výrobu chemických zbraní".



"Do včerajšieho večera bolo vyhodených do vzduchu aj sedem skladov s chemickými materiálmi," povedal Erdogan na straníckom zhromaždení v Istanbule. Prezident tiež uviedol, že turecká armáda pri týchto útokoch zlikvidovala vyše 2100 sýrskych vojakov a takmer 300 vojenských vozidiel vrátane 94 tankov.



Podľa Erdogana pri štvrtkovom nálete v Idlibe zahynulo celkove 36 tureckých vojakov. Ich zabitie zvýšilo napätie medzi Tureckom a Ruskom, ktoré podporuje ofenzívu sýrskeho vládneho režimu v Idlibe. Cieľom Damasku je prevziať kontrolu nad zvyšnými časťami tohto regiónu, kde Ankara stojí na strane protivládnych skupín.