Sýria poprela, že jej prezident bol terčom bezpečnostného incidentu
Autor TASR
Damask 6. januára (TASR) - Sýrske úrady v pondelok popreli, že by bol prezident Ahmad Šara terčom akéhokoľvek bezpečnostného incidentu. Vyhlásenie prišlo v reakcii na tvrdenia dvoch zdrojov, ktoré pre agentúru AFP uviedli, že minulý týždeň došlo k streľbe v prezidentskom paláci v sýrskom hlavnom meste Damask, píše TASR.
Používatelia sociálnych sietí už niekoľko dní šíria správy o streľbe, ku ktorej údajne došlo 30. decembra. Podľa dostupných informácií sa Šara odvtedy neobjavil na verejnosti, čo ďalej podnecuje špekulácie o možnom incidente.
Hovorca sýrskeho ministerstva vnútra Nureddin Baba však uviedol, že „správy o bezpečnostnom incidente zameranom“ na Šaru alebo iných vysokopostavených predstaviteľov sú „absolútne nepodložené“. „Kategoricky potvrdzujeme, že tieto tvrdenia sú úplne nepravdivé,“ vyhlásil.
Anonymný diplomatický zdroj pre agentúru AFP predtým povedal, že „30. decembra večer došlo v prezidentskom paláci k streľbe“. Riaditeľ Sýrskeho pozorovateľského centra pre ľudské práva (SOHR) Rami Abdulrahman doplnil, že streľba v paláci trvala „asi 12 minút“ a vyžiadala si niekoľko zranených.
Abdulrahman, ktorého organizácia sa opiera o sieť zdrojov v Sýrii, tvrdí, že incident bol vyvolaný „vnútorným sporom“ medzi jednotlivcami v paláci a nebol namierený proti Šarovi.
