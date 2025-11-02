< sekcia Zahraničie
Sýria potvrdila, že prezident Šara v novembri odcestuje do Washingtonu
Návšteva Šaru bude prvou návštevou sýrskeho prezidenta vo Washingtone od roku 1946, uviedla sýrska tlačová agentúra SANA.
Autor TASR
Damask 2. novembra (TASR) - Sýrske štátne médiá v nedeľu informovali, že prezident Sýrie Ahmad Šara v novembri pricestuje do Washingtonu, pričom to označili za ďalší znak posilňovania vzťahov medzi obomi krajinami. Sýrsky minister zahraničných vecí Asad Šajbání cestu potvrdil, informuje TASR podľa správy agentúry DPA.
Návšteva Šaru bude prvou návštevou sýrskeho prezidenta vo Washingtone od roku 1946, uviedla sýrska tlačová agentúra SANA. Prezident tam bude rokovať o obnove Sýrie, citovala SANA šéfa rezortu diplomacie. „Chceme veľmi silné partnerstvo medzi USA a Sýriou,“ dodal Šajbání na bezpečnostnom fóre v Bahrajne.
Spravodajský portál Axios s odvolaním sa na osobitného vyslanca USA pre Sýriu Toma Barracka informoval, že sýrsky líder podľa všetkého odcestuje do Washingtonu 10. novembra, aby sa stretol s americkým prezidentom Donaldom Trumpom.
Trump a Šara sa stretli už v máji v Saudskej Arábii a v septembri popri zasadnutí Valného zhromaždenia OSN v New Yorku. Podľa Axios sa očakáva, že Šara podpíše v Bielom dome dohodu o vstúpení do medzinárodnej aliancie bojujúcej proti skupine Islamský štát (IS) pod vedením USA.
V roku 2014 Islamský štát obsadil veľké časti Sýrie a susedného Iraku. Spojené štáty následne začali operáciu proti tejto radikálnej skupine, v rámci ktorej americká armáda spolu so spojencami podnikla tisíce leteckých útokov. Odhaduje sa, že v oboch krajinách je stále aktívnych približne 2.500 členov IS.
Od pádu režimu sýrskeho diktátora Bašára Asada v decembri minulého roka sa nové vedenie Sýrie snaží získať svetové uznanie a ekonomickú podporu na obnovu krajiny zničenej vyše desaťročnou vojnou.
Návšteva Šaru bude prvou návštevou sýrskeho prezidenta vo Washingtone od roku 1946, uviedla sýrska tlačová agentúra SANA. Prezident tam bude rokovať o obnove Sýrie, citovala SANA šéfa rezortu diplomacie. „Chceme veľmi silné partnerstvo medzi USA a Sýriou,“ dodal Šajbání na bezpečnostnom fóre v Bahrajne.
Spravodajský portál Axios s odvolaním sa na osobitného vyslanca USA pre Sýriu Toma Barracka informoval, že sýrsky líder podľa všetkého odcestuje do Washingtonu 10. novembra, aby sa stretol s americkým prezidentom Donaldom Trumpom.
Trump a Šara sa stretli už v máji v Saudskej Arábii a v septembri popri zasadnutí Valného zhromaždenia OSN v New Yorku. Podľa Axios sa očakáva, že Šara podpíše v Bielom dome dohodu o vstúpení do medzinárodnej aliancie bojujúcej proti skupine Islamský štát (IS) pod vedením USA.
V roku 2014 Islamský štát obsadil veľké časti Sýrie a susedného Iraku. Spojené štáty následne začali operáciu proti tejto radikálnej skupine, v rámci ktorej americká armáda spolu so spojencami podnikla tisíce leteckých útokov. Odhaduje sa, že v oboch krajinách je stále aktívnych približne 2.500 členov IS.
Od pádu režimu sýrskeho diktátora Bašára Asada v decembri minulého roka sa nové vedenie Sýrie snaží získať svetové uznanie a ekonomickú podporu na obnovu krajiny zničenej vyše desaťročnou vojnou.