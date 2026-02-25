< sekcia Zahraničie
Sýria potvrdzuje hromadný útek príbuzných džihádistov z tábora al-Húl
V januári 2026 sa kontrola tábora zmenila po tom, ako sa SDF stiahli a prevzala ho sýrska armáda.
Autor TASR
Damask 25. februára (TASR) - Sýrske ministerstvo vnútra v stredu potvrdilo, že v januári z tábora al-Húl hromadne utiekli rodinní príslušníci osôb podozrivých z členstva extrémistickej skupine Islamský štát (IS). K týmto útekom došlo po tom, ako sa z tábora stiahli kurdské jednotky, ktoré ho dovtedy strážili a spravovali.
„Keď naše jednotky dorazili na miesto, zistili, že došlo k hromadným útekom, pretože tábor bol otvorený neorganizovaným a chaotickým spôsobom,“ objasnil hovorca ministerstva Núreddín al-Bába na tlačovej konferencii.
Al-Húl je rozsiahly utečenecký a zadržiavací tábor, ktorý sa nachádza v provincii Hasaka na severovýchode Sýrie. Založený bol začiatkom 90.rokov, pričom pôvodne slúžil pre osoby vysídlené počas občianskej vojny v Sýrii. Po porážke IS sa stal najväčším zariadením, kde boli zadržiavané rodiny a príbuzní osôb podozrivých z členstva v jednotkách IS. Väčšinu obyvateľov tábora preto tvorili ženy a deti.
Tento tábor dlho strážili prevažne kurdské Sýrske demokratické sily (SDF), ktoré ho považovali za bezpečnostne citlivé miesto vzhľadom na vysokú mieru radikalizácie jeho obyvateľov a riziko, že by sa mohli stať jadrom pre obnovenie siete IS.
V januári 2026 sa kontrola tábora zmenila po tom, ako sa SDF stiahli a prevzala ho sýrska armáda. Následné nedostatočné bezpečnostné opatrenia a chaos viedli k hromadnému úteku tisícov osôb, z ktorých mnohé boli považované za vysoko radikalizované a spojené s IS, čo vyvolalo obavy zo možného posilnenia štruktúr islamistov v regióne.
