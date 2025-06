Sýria povolí inšpektorom prístup do bývalých jadrových zariadení

Damask 5. júna (TASR) - Nová sýrska vláda umožní s okamžitou platnosťou inšpektorom z Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) navštíviť zariadenia, ktoré v minulosti pravdepodobne slúžili na účely sýrskeho jadrového programu. Šéf MAAE Rafael Grossi o tom v stredu informoval agentúru AP, píše TASR.



Grossi navštívil v stredu Damask, kde sa stretol s dočasným prezidentom krajiny Ahmadom Šarom a ďalšími predstaviteľmi. Uviedol, že Šara prejavil záujem o jadrovú energetiku v Sýrii a že nová vláda je „odhodlaná otvoriť sa svetu a medzinárodnej spolupráci“.



Cieľom MAAE je „úplne objasniť určité činnosti, ktoré sa uskutočnili v minulosti a ktoré podľa názoru agentúry pravdepodobne súviseli s jadrovými zbraňami,“ vysvetlil Grossi.



Tím MAAE navštívil v roku 2024 niektoré sýrske jadrové zariadenia ešte v čase, keď bol pri moci bývalý prezident Bašár Asad. Jeho vláda však dlhodobo inšpektorom nedovoľovala navštíviť tri zariadenia. Od pádu Asada v decembri 2024 sa MAAE snaží inšpekcie obnoviť a Grossi dúfa, že by mohli byť ukončené do niekoľkých mesiacov.



Sýria podľa doterajších zistení pravdepodobne pod vedením Asada prevádzkovala rozsiahly tajný jadrový program, ktorého súčasťou bol aj nedeklarovaný jadrový reaktor pravdepodobne postavený Severnou Kóreou v púštnej oblasti vo východosýrskej provincii Dajr az-Zaur.



O existencii tohto reaktora sa svet dozvedel až po tom, čo ho Izrael v roku 2007 zbombardoval a úplne zničil. Sýria neskôr miesto zrovnala so zemou a do jeho okolia nevpustila inšpektorov MAAE. Agentúra reaktor opísala ako „neprispôsobený na výrobu elektrickej energie“. Damask sa pomocou neho údajne pokúšal vyrobiť plutónium vhodné na použitie v jadrových zbraniach.



Grossi uviedol, že inšpektori sa plánujú vrátiť k pozostatkom reaktoru v Dajr az-Zaure, ako aj do ďalších súvisiacich lokalít. Navštíviť plánujú aj miniatúrny reaktor s neutrónovým zdrojom v Damasku a zariadenie v Homse, ktoré môže spracovávať práškový urán (yellowcake).