Sýria povolila dodávky pomoci do oblastí postihnutých zemetrasením

Damask 10. februára (TASR) — Sýrska vláda v piatok oznámila, že schválila dodávky humanitárnej pomoci do zemetrasením postihnutých oblastí na severozápade krajiny, ktoré ovládajú povstalci. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



"Rada ministrov schvaľuje dodávky humanitárnej pomoci do všetkých častí Sýrskej arabskej republiky," uvádza sa vo vyhlásení vlády v Damasku.



Na distribúciu pomoci by mal dozerať Medzinárodný výbor Červeného kríža (MVČK) a Sýrsky Červený polmesiac s podporou OSN.



Sýrska vláda tiež na piatkovom zasadnutí rozhodla o zriadení štátneho fondu na pomoc oblastiam krajiny postihnutým pondelkovým ničivým zemetrasením s magnitúdou 7,8, ktoré si v Turecku a Sýrii vyžiadalo viac než 22.700 životov.



Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) odhaduje, že v dôsledku otrasov zostalo bez strechy nad hlavou asi 5,3 milióna obyvateľov Sýrie, ktorá potrebujú najmä stany, teplé prikrývky, karimatky či zimné oblečenie.



Predstaviteľ UNHCR vyjadril nádej, že dohoda s vládou v Damasku umožní rýchlejšie a pravidelnejšie dodávky pomoci do oblastí pod kontrolou vzbúrencov.



Sýrsky prezident Bašár Asad v piatok prvýkrát navštívil sever Sýrie postihnutý zemetrasením. Spolu so svojou manželkou sa stretli s preživšími hospitalizovanými v nemocnici v meste Aleppo.



Do povstalcami ovládaných oblastí na severozápade Sýrie zničených zemetrasením dorazili v priebehu tohto týždňa len dva konvoje s humanitárnou pomocou vypravené zo susedného Turecka. Distribuovaná bola aj časť pomoci, ktorá sa nachádzala v tamojších skladoch už pred pondelkovým zemetrasením, keďže miestne obyvateľstvo bolo už predtým odkázané na prísun humanitárnych dodávok.



Generálny tajomník OSN António Guterres vo štvrtok vyzval Bezpečnostnú radu, aby umožnila otvorenie viacerých priechodov na turecko-sýrskych hraniciach, čo by uľahčilo dodávky pomoci na severozápad Sýrie.