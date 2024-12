Sýria: Povstalci vyhlásili, že krajina je oslobodená od tyrana Asada

Damask/Bejrút/Washington 8. decembra (TASR) — Sýrske povstalecké frakcie v nedeľu na sociálnych sieťach oznámili, že prezident Bašár Asad utiekol z krajiny. Vyzvali Sýrčanov žijúcich v zahraničí, aby sa vrátili do "slobodnej Sýrie" a vyhlásili, že Damask je oslobodený od "tyrana". TASR o tom informuje na základe správ svetových agentúr.



"Tyran Bašár Asad utiekol. Oznamujeme, že hlavné mesto Damask bolo (od neho) oslobodené," uviedli povstalci vedení džihádistickou skupinou Hajat Tahrír aš-Šám (HTS) na platforme Telegram.



Toto je podľa nich "okamih, na ktorý vyhnanci a väzni dlho čakali, okamih návratu domov a okamih slobody po desaťročiach útlaku a utrpenia". Miliónom Sýrčanov, ktorí ušli pred občianskou vojnou, povstalci odkázali, že ich čaká "slobodná Sýria". Nedeľa 8. decembra znamená "koniec temnej éry" útlaku pod vedením Bašára Asada a jeho otca Háfiza, ktorí v krajine vládli viac ako 50 rokov.



Agentúra Reuters s odvolaním sa na dva informovala, že povstalci majú pod kontrolou aj štátnu televíziu, v ktorej odvysielajú svoje prvé vyhlásenie k sýrskemu ľudu. Kedy sa tak stane, zatiaľ nie je známe.



Sýrsky premiér Muhammad Džalálí po tomto oznámení uviedol, že je pripravený podieľať sa na pokojnom odovzdaní moci novej vláde, ktorú si vyberú občania. "Sme pripravení spolupracovať aj s opozíciou," povedal vo videoodkaze zverejnenom na svojom účte na Facebooku, ktorý podľa vlastných slov nahral vo svojom dome.



Džalálí vyzval občanov, aby nepoškodzovali verejný majetok. Sýria podľa neho môže byť "normálnym štátom", ktorý si vybuduje priateľské vzťahy so svojimi susedmi. On sám nemá záujem o žiadnu politickú funkciu ani iné privilégiá.



"Sýria patrí všetkým Sýrčanom," konštatoval Džalálí, ktorý bol predtým ministrom komunikácií a premiérom je len niekoľko mesiacov. Európska únia na neho uvalila sankcie za účasť na represiách voči obyvateľom Sýrie.



Vodca HTS, bývalej sýrskej odnože teroristickej organizácie al-Káida, abú Muhammad Džaulání medzitým nariadil svojim silám, aby sa nepribližovali k sídlam verejných inštitúcií v Damasku, ktoré zostanú do ich "oficiálneho" odovzdania pod správou bývalého premiéra Džalálího. Takisto im zakázal strieľať do vzduchu.



Biely dom v sobotu oznámil, že americký prezident Joe Biden a jeho tím monitorujú "mimoriadne udalosti v Sýrii" a sú v neustálom kontakte s regionálnymi partnermi.



Dvaja nemenovaní vysoko postavení armádni dôstojníci predtým pre agentúru Reuters uviedli, že sýrsky prezident Bašár Asad v lietadle opustil hlavné mesto a odišiel na neznáme miesto.



Povstalci pod vedením HTS spustili minulú stredu nečakanú ofenzívu proti režimu Bašára Asada. V rýchlom slede už stačili obsadiť veľké mestá ako Aleppo, Dajr az-Zaur, Hamá a Homs. V noci na nedeľu vstúpili aj do hlavného mesta Damask.