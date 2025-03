Save the Children: Pre muníciu zomrelo v Sýrii od decembra 60 detí

Damask 6. marca (TASR) - Nášľapné míny a nevybuchnutá munícia zabila v Sýrii od decembrového zvrhnutia vlády Bašára Asada najmenej 60 detí a ďalších vyše 120 zranila, uviedla vo štvrtok nezisková organizácia Save the Children. Varovala, že tento údaj by mohol ešte narásť s postupným návratom ľudí do krajiny, píše TASR podľa správy agentúry AFP a portálu Middle East Monitor.



"Pozemné míny a výbušné pozostatky vojny (od 8. decembra 2024) spôsobili najmenej 628 úmrtí, čo je viac ako dve tretiny celkového počtu úmrtí za celý rok 2023," uviedla organizácia v oficiálnom vyhlásení.



"Za približne tri mesiace bolo zabitých alebo zranených najmenej 188 detí - to sú v priemere dve deti denne," dodal riaditeľ oddelenia Save the Children pre Sýriu Bujar Hoxha.



"Keďže sa čoraz viac rodín vracia do svojich domovov... deti budú čoraz viac vystavené kontaminovanej pôde. Keď sa hrajú, chodia do školy a pomáhajú rodine pri starostlivosti o pôdu, riziko narastá," vysvetľuje Hoxha. Organizácia Spojených národov minulý týždeň vyhlásila, že od Asadovho pádu sa do Sýrie vrátilo približne 1,2 milióna ľudí.



Save the Children vyzvala dočasnú vládu aj medzinárodné skupiny na urýchlenie procesu odstraňovania mín a nevybuchnutej munície v krajine.



Správa neziskovej organizácie Humanity and Inclusion z minulého mesiaca rovnako varuje pred dopadom nevybuchnutej munície v Sýrii. Podľa nej sa odhaduje, že z čias vojny v krajine ostalo na miestach bojov 100.000 až 300.000 kusov nevybuchnutej munície.