Sýria predĺžila povolenie na využívanie hraníc s Tureckom

New York/Damask 8. augusta (TASR) - Sýrska vláda už po druhýkrát o tri mesiace predĺžila povolenie na využívanie hraničných priechodov Báb as-Salám a ar-Raí na severe krajiny, kadiaľ prúdia dodávky humanitárnej pomoci pre povstalcami ovládané územia. V utorok to oznámila Organizácia Spojených národov (OSN). TASR správu prevzala z agentúry AFP.



"Vítame rozhodnutie sýrskej vlády predĺžiť povolenie na využívanie týchto hraničných priechodov do 13. novembra," uviedol Úrad OSN pre koordináciu humanitárnych záležitostí.



Zemetrasenie, ktoré 6. februára zasiahlo Turecko i vojnou zmietanú Sýriu, si vyžiadalo viac ako 55.000 obetí a spôsobilo, že tisíce obyvateľov pohraničných oblastí sú odkázané na pomoc od medzinárodného spoločenstva.



Sýria zároveň v júli povolila vozidlám s nákladom humanitárnej pomoci využívať i hraničný priechod Báb al-Hawá. Rozhodla tak po tom, čo Rusko na zasadnutí Bezpečnostnej rady (BR) OSN predĺženie dodávok humanitárnej pomoci do Sýrie vetovalo. Až 85 percent všetkých humanitárnych dodávok do oblastí ovládaných povstalcami však prechádza práve cez tento priechod.