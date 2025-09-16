< sekcia Zahraničie
Sýria predstavila plán obnovy pokoja v provincii Suwajdá
Autor TASR
Damask 16. septembra (TASR) - Sýrska vláda v utorok predstavila plán na obnovenie pokoja v provincii Suwajdá, kde žije väčšinovo drúzska komunita a kde sa v júli odohrali sektárske násilnosti s obeťami na životoch. Ako oznámil sýrsky minister zahraničných vecí Asad Šajbání, tento plán podporujú Jordánsko i Spojené štáty. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
„Sýrska vláda pripravila jasný plán..., ktorý podporuje spravodlivosť a buduje dôveru,“ povedal Šajbání na tlačovej konferencii. Dodal, že plán zahŕňa vyvodenie zodpovednosti voči tým, ktorí útočili na civilistov, odškodnenie obetí a „spustenie procesu vnútorného zmierovania“. Realizácia plánu bude sprevádzaná vyšetrovaním OSN týkajúceho sa násilností.
Jordánsky minister zahraničných vecí Ajman Safadí, ktorý sa na prezentácii plánu zúčastnil spolu s americkým vyslancom Tomom Barrackom, informoval, že implementácia prezentovaného plánu bude zabezpečená „spoločným sýrsko-jordánsko-americkým mechanizmom.“
Americký diplomat Barrack označil kroky sýrskej vlády za „historické“ a vyzdvihol ochotu zainteresovaných štátov spolupracovať.
Násilnosti v provincii Suwajdá vypukli 13. júla pri strete drúzskych bojovníkov a sunnitských beduínov. Ozbrojené potýčky sa následne rýchlo rozšírili a zapojili sa do nich aj vládne jednotky a kmeňoví bojovníci z iných častí Sýrie.
Sýrske úrady tvrdia, že vládne jednotky zasiahli, aby zastavili boje, no očití svedkovia, drúzske frakcie a Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR) vládu obviňujú, že sa pridala na stranu beduínov a dopustila sa násilia voči drúzom.
SOHR, ktoré má v Sýrii sieť informátorov a pozorovateľov, uviedlo, že od začiatku násilností bolo z provincie unesených 516 drúzov vrátane 103 žien.
Sýrske úrady okrem toho v utorok oznámili, že zriadili post šéfa pre bezpečnosť v meste Suwajdá, pričom do tejto funkcie vymenovali príslušníka drúzskej komunity.
Po arabsky hovoriaci drúzovia sú etnicko-náboženskou skupinou, ktorá sa začiatkom 11. storočia oddelila od ismailitskej vetvy šiitského islamu. Za moslimov sa však nepovažujú. Žijú na juhu Sýrie, ale aj v Izraelom okupovaných Golanských výšinách, Izraeli a Libanone.
