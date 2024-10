V Sýrii pri amerických náletoch zahynulo 35 členov IS

Washington 30. októbra (TASR) — Približne 35 členov teroristickej organizácie Islamský štát (IS) prišlo tento týždeň o život pri amerických leteckých útokoch na ich pozície v Sýrii. V stredu o tom podľa agentúry AFP informovalo ústredné velenie americkej armády (CENTCOM).



Útoky, ktoré sa uskutočnili 28. októbra, boli podľa vyhlásenia CENTCOM-u zamerané na viaceré tábory IS v púštnej oblasti a na vedúcich predstaviteľov IS. Civilné obete pri útokoch hlásené neboli.



"Letecké útoky narušili schopnosť IS plánovať, organizovať a viesť útoky voči civilistom, ako aj spojencom USA a partnerom v celom regióne aj mimo neho," dodal CENTCOM.



Islamský štát, ktorý kedysi kontroloval rozsiahle územia v Sýrii a susednom Iraku, sa v oboch krajinách považuje za vojensky porazený. Bunky IS sú však stále aktívne a opakovane proti nim zasahujú príslušníci Sýrskych demokratických síl (SDF) vedených Kurdmi.



USA majú v Sýrii približne 900 vojakov, ktorí sú súčasťou medzinárodnej koalície proti IS založenej v roku 2014.