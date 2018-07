Pri leteckom útoku v Sýrii zahynulo 54 ľudí, väčšinou civilistov

Medzi mŕtvymi je 26 bojovníkov IS, zvyšok tvoria väčšinou utečenci z Iraku.

Bejrút 13. júla (TASR) - Najmenej 54 ľudí zahynulo pri vzdušnom útoku, ku ktorému došlo vo štvrtok večer vo východosýrsej provincii Dajr az-Zaur v oblasti ovládanej extrémistickou organizáciou Islamský štát (IS). Informovala o tom agentúra DPA s odvolaním sa na ľudskoprávnu organizáciu SOHR.



"Medzi mŕtvymi je 26 bojovníkov IS, zvyšok tvoria väčšinou utečenci z Iraku," uvádza sa vo vyhlásení SOHR.



SOHR spresnila, že pri útoku bola zasiahnutá ľadová továreň pri obci Baghúz, ležiacej neďaleko sýrsko-irackých hraníc, kde našli útočisko desiatky rodín.



Útoky na východe Sýrie podnikajú lietadlá Američanmi vedenej koalície, ale aj iracké vzdušné sily, pretože niektoré oblasti v tejto časti krajiny ešte stále ovládajú militanti z IS.