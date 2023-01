Pri náletoch na konvoj vozidiel so zbraňami v Sýrii zomrelo sedem ľudí

Damask 30. januára (TASR) - Sedem ľudí zahynulo po vzdušných útokoch, ktoré zničili konvoj nákladných vozidiel prechádzajúcich z Iraku do východnej časti Sýrie, informovalo v pondelok Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR). TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Podľa SOHR neboli medzi obeťami sýrski občania. "Sedem vodičov nákladných vozidiel a ich závozníkov, z ktorých nikto nebol zo Sýrie, zahynulo v dôsledku útoku neidentifikovaného lietadla na konvoj Iránom podporovaných skupín," spresnilo vo vyhlásení pozorovateľské centrum so sídlom v Británii.



Nálety zničili konvoj šiestich chladiarenských nákladných vozidiel prepravujúcich iránske zbrane v pohraničnom regióne Búkamál.



Teherán poskytuje vojenskú podporu svojmu spojencovi Damasku v občianskej vojne v Sýrii, a to aj prostredníctvom ozbrojených frakcií, pripomína AFP.



SOHR uviedlo, že tento týždeň vstúpili do Sýrie z Iraku najmenej dva podobné konvoje, ktoré vyložili svoj náklad proiránskym skupinám v meste Majádín na sýrskom východe.