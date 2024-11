V Sýrii pri povstaleckých útokoch zahynuli už desiatky vojakov

Aleppo 30. novembra (TASR) - Desiatky vojakov sýrskej armády zahynuli počas povstaleckých útokov na severozápade Sýrie, pričom vzbúrenci prenikli do veľkej časti mesta Aleppo, uviedla v sobotu sýrska armáda. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Armáda Sýrie prostredníctvom vyhlásenia po prvý raz verejne priznala, že povstalci džihádistickej sunnitskej skupiny Haját Tahrír aš-Šám (HTS - Organizácia pre oslobodenia Levanty) vstúpili do vládou kontrolovaného mesta Aleppo počas prekvapivého útoku, ku ktorému došlo už v stredu.



"Veľké množstvo teroristov a viaceré bojové fronty prinútili naše ozbrojené sily presunúť sa, aby sa tak posilnili obranné línie schopné odolávať útoku, ochránili životy civilistov a vojakov a aby sa pripravil protiútok," upresnila armáda. Vo vyhlásení sa tiež uvádza, že povstalci zatiaľ neboli schopní vytvoriť pevné pozície v Aleppe v dôsledku pokračujúceho bombardovania ich pozícií, píše Reuters.



Dva sýrske vojenské zdroje už skôr počas soboty informovali, že ruské a sýrske vojenské lietadlá zaútočili na povstalcov na predmestí Aleppa. Rusko nasadilo v Sýrii svoje vzdušné sily aj v roku 2015, aby pomohlo prezidentovi Bašárovi Asadovi v sýrskej občianskej vojne, ktorá sa začala už v roku 2011.



Aktuálne ide o najväčšiu ofenzívu proti sýrskej vláde podporovanej Ruskom a Iránom za posledné roky a o prvý prípad, keď sa povstalci bojujúci proti silám prezidenta dostali do Aleppa, odkedy ich v roku 2016 odtiaľ vytlačila armáda. Tamojšie letisko a všetky cesty vedúce do mesta uzavreli.



Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v piatkovom prejave vyhlásil, že Moskva považuje útok povstalcov za zásah do suverenity Sýrie. "Podporujeme sýrske orgány v tom, aby čo najskôr obnovili ústavný poriadok," povedal.