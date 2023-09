Pri údajnom útoku SDF v Sýrii zahynulo najmenej 13 ľudí

Damask 19. septembra (TASR) - Najmenej 13 ľudí zahynulo na severe Sýrie pri údajnom útoku Sýrskych demokratických síl (SDF) na opozičných militantov vedených Tureckom. Informovali o tom v pondelok opoziční aktivisti, píše agentúra AP.



Aktivisti z útoku obviňovali jednotky SDF vedené Kurdmi, skupina sa však k udalosti dosiaľ neprihlásila.



Podľa aktivistov sa SDF usilovali preniknúť do mesta Tal Battál vo východosýrskej provincii Aleppo, ktoré kontrolujú opoziční povstalci. SDF tam údajne zaútočili na pozície Tureckom podporovaných militantov a džihádistickej skupiny Hajá Tahrír aš-Šám (HTS - Organizácia pre oslobodenie Levanty) - vedenej bývalými členmi niekdajšej odnože al-Káidy v Sýrii.



Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR) medzičasom informovalo až o 14 obetiach. Podľa centra sa útok odohral za úsvitu a sprevádzali ho explózie mín.



Podľa Turecka je SDF spriatelená so Stranou kurdských pracujúcich (PKK), ktorú Ankara považuje za teroristickú organizáciu. PKK vedie podľa agentúry AP proti Turecku povstanie od roku 1984, ktoré si vyžiadalo už desiatky tisíc obetí.



Turecko od roku 2016 podniklo tri veľké nájazdy do severnej Sýrie na vyčistenie územia kontrolovaného Kurdmi so zámerom vytvoriť nárazníkové pásmo v blízkosti turecko-sýrskej hranice, konštatuje AP.



V boji proti Islamskému štátu (IS) sú jednotky SDF hlavným spojencom USA v Sýrii - na východe krajiny majú približne 900 vojakov.