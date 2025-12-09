< sekcia Zahraničie
Sýria: Pri útoku na juhu krajiny utrpeli zranenia traja ľudia
K násiliu došlo po tom, ako izraelské sily koncom novembra zabili najmenej 13 ľudí počas operácie v južnej Sýrii.
Autor TASR
Damask 9. decembra (TASR) - Tri osoby utrpeli zranenia počas izraelského prieniku do južnej Sýrie, informovali sýrske štátne médiá. Izraelská armáda uviedla, že jej vojaci strieľali na podozrivých, ktorí „predstavovali hrozbu“. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.
Sýrska štátna televízia uviedla, že „tri osoby utrpeli zranenia pri streľbe izraelských okupačných síl v meste Chán Arnaba v provincii Kunejtra“. Dodala, že izraelské sily nasadili niekoľko vojenských vozidiel a transportérov a taktiež odpálili dymové granáty.
Sýrska tlačová agentúra SANA zároveň informovala, že izraelské sily zriadili kontrolný bod v blízkosti Chán Arnaba „a strieľajú na civilistov“.
Izraelská armáda vo svojom vyhlásení uviedla, že počas „operácie v oblasti Kunejtra na juhu Sýrie došlo ku konfrontácii, keď sa k (izraelským) vojakom priblížilo niekoľko podozrivých osôb a ohrozovali ich“. Vojaci preto „vystrelili varovné výstrely do vzduchu a keď sa podozriví nevzdialili, vojaci reagovali a vystrelili na spodnú časť tela dvoch hlavných podnecovateľov“, uvádza sa vo vyhlásení armády.
K násiliu došlo po tom, ako izraelské sily koncom novembra zabili najmenej 13 ľudí počas operácie v južnej Sýrii, ktorá bola podľa izraelskej armády zameraná na islamistickú skupinu. Pri útoku vtedy utrpelo zranenia šesť izraelských vojakov.
Po páde sýrskeho diktátora Bašára Asada v decembri minulého roka Izrael vyslal svoje sily do nárazníkovej zóny OSN, ktorá od roku 1974 oddeľuje Izraelom okupované Golanské výšiny od zvyšku Sýrie. Izrael odvtedy opakovane podniká vpády hlbšie do sýrskeho územia a požaduje zriadenie demilitarizovanej zóny južne od Damasku.
Sýrsky prezident Ahmad Šara v sobotu varoval, že požiadavka Izraela zriadiť na juhu Sýrie demilitarizovanú zónu stavia jeho krajinu do nebezpečnej pozície, keďže v tejto oblasti naďalej operujú izraelské sily a vyzval Izrael, aby rešpektoval dohodu o stiahnutí vojsk z roku 1974.
