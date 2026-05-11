Sýria: Pri útoku na severovýchode krajiny zahynuli dvaja vojaci
Autor TASR
Damask 11. mája (TASR) - Sýria v pondelok oznámila, že pri útoku neznámych osôb na severovýchode krajiny zahynuli dvaja vojaci. Vojenský zdroj pre agentúru AFP zároveň uviedol, že vyšetrovanie zamerané na identifikáciu páchateľov pokračuje, informuje TASR.
Nová vláda v Sýrii v uplynulých mesiacoch rozšírila svoju kontrolu nad časťami severu a severovýchodu krajiny, ktoré predtým ovládali sily pod vedením Kurdov vrátane oblastí v blízkosti miesta pondelkového útoku.
Dvaja vojaci prišli o život a niekoľko ďalších utrpelo zranenia „pri zákernom útoku neznámych útočníkov“ na autobus v provincii Hasaka, uviedla sýrska tlačová agentúra SANA s odvolaním sa na ministerstvo obrany.
Vojenský zdroj pod podmienkou zachovania anonymity pre agentúru AFP povedal, že vojenský autobus „sa dostal pod paľbu“ na diaľnici medzi provinciami Hasaka a Rakka. Dodal, že pri zásahu zahynuli dvaja príslušníci armády a ďalší dvaja utrpeli zranenia.
Zdroj zároveň uviedol, že v súčasnosti prebieha vyšetrovanie s cieľom zistiť, kto je za útok zodpovedný.
Sýria sa vlani v novembri stala 90. členskou krajinou koalície proti organizácii Islamský štát (IS) vedenej Spojenými štátmi. IS svojho času mala po kontrolou približne tretinu územia Sýrie a 40 percent územia Iraku až do svojej porážky v roku 2019.
Džihádisti však boli v Sýrii naďalej prítomní a opakovane útočili na kurdské sily, kým ovládali časti severovýchodu.
Po tom, ako vo februári vládne sily získali kontrolu nad mnohými z týchto oblastí, IS vyzvala džihádistov, aby bojovali proti novej sýrskej vláde. O niekoľko dní neskôr štátne médiá informovali, že pri ich útoku v meste Rakka zahynuli štyria príslušníci sýrskych bezpečnostných síl.
