Prímerie v provincii Idlib vstúpilo do platnosti

Idlib 6. marca (TASR) - Prímerie v provincii Idlib na severozápade Sýrie, na ktorom sa vo štvrtok v Moskve dohodli prezidenti Ruska a Turecka, Vladimir Putin a Recep Tayyip Erdogan, vstúpilo do platnosti o polnoci na piatok miestneho času (štvrtok 23.00 SEČ). Informovala o tom agentúra DPA s odvolaním sa na Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR).



Krátko po polnoci SOHR uviedlo, že na hlavných frontoch v Idlibe prevláda pokoj. To, že situácia v Idlibe je pokojná na všetkých frontoch, pre DPA potvrdil aj miestny aktivista.



Tesne pred polnocou však SOHR aj tamojší aktivisti informovali, že ruské nálety, ako aj útoky sýrskych vládnych síl ešte vždy mierili na oblasť Idlibu a mesto Hamá. Turecký dron podľa SOHR zasiahol pozície sýrskych síl v oblasti Idlibu.



Sýrske vládne sily len niekoľko hodín predtým ako začalo v provincii Idlib platiť prímerie, zabili západne od mesta Sarakíb dvoch tureckých vojakov a troch ďalších zranili.



Rusko a Turecko sa dohodli na vytvorení bezpečnej zóny pre civilné obyvateľstvo v provincii Idlib neďaleko hranice s Tureckom, ako aj na spoločných hliadkach v oblasti sýrskej diaľnice M4, ktoré by mali začať pôsobiť od 15. marca.