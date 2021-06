Sýrski zdravotníci protestovali proti vláde Asada vo výkonnej rade WHO

Bejrút 1. júna (TASR) - Desiatky zdravotníckych pracovníkov na povstalcami ovládanom severozápade Sýrie protestovali v utorok proti tomu, že vláde sýrskeho prezidenta Bašára Asada bolo poskytnuté kreslo vo výkonnej rade Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO). Asad je podľa nich totiž zodpovedný za bombardovanie nemocníc a kliník v celej krajine, informuje v utorok agentúra AP.



Rozhodnutie prijať Sýriu do výkonnej rady WHO prišlo po desaťročí zničujúcej občianskej vojny, ktorá v krajine zanechala nespočetné množstvo obetí a zranených v radoch civilistov vrátane zdravotníckych pracovníkov.



Sýriu vybrali v sobotu na málo zaznamenanom zasadaní v rámci výročného Zasadnutia Svetového zdravotníckeho zhromaždenia (WHA). Tento krok vyvolal pobúrenie v povstalcami ovládanej sýrskej provincii Idlib – podľa jedného z tamojších predstaviteľov rezortu zdravotníctva to totiž "odporuje všetkým medzinárodným i humanitárnym zákonom".



Sýria bola medzi 12 členskými štátmi WHO, ktoré boli vybrané na vymenovanie nových členov do 34-člennej rady v rámci hlasovania zhromaždenia, ktoré nesprevádzali ani žiadna diskusia, ani námietky. Sýria zaujme svoje miesto na nasledujúcom zasadaní výkonnej rady WHO, ktoré sa začne v stredu.



Na tento krok poukázala organizácia UN Watch, ktorá sleduje rôzne nedostatky OSN a jej pridružených organizácií, akou je aj WHO, pripomína AP.



WHO v marci uviedla, že v Sýrii potrebuje pomoc najmenej 12,4 milióna ľudí, pričom "základná zdravotnícka infraštruktúra ako nemocnice a strediská zdravotnej starostlivosti sú v havarijnom stave".