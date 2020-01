Sýria: Ruské letectvo bombardovalo aj napriek prímeriu Idlib

Damask 10. januára (TASR) - Ruské vzdušné sily uskutočnili v piatok nálety na povstalcov v provincii Idlib na severozápade Sýrie. K bombardovaniu došlo necelých 24 hodín po tom, ako v tejto poslednej povstaleckej bašte začalo platiť prímerie sprostredkované Ruskom a Tureckom. S odvolaním sa na správy mimovládnej organizácie Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR) so sídlom v Londýne o tom informovala agentúra AP.



Séria intenzívnych náletov ruského letectva bola zameraná na povstalcami kontrolované a strategicky dôležité mesto Maarrat an-Numán, ako aj na dediny v jeho okolí. V piatok ráno zároveň podľa organizácie došlo na východe provincie k ozbrojeným zrážkam sýrskej armády s povstalcami.



SOHR však v tejto súvislosti zdôraznilo, že aj napriek náletom sa celková miera násilia v oblasti po uzavretí prímeria znížila.



Provincia Idlib je posledným významným územím pod kontrolou povstaleckých bojovníkov a džihádistov podporovaných Ankarou, bojujúcich v občianskej vojne proti vládnym silám a ich spojencom.



Sily podliehajúce vláde v Damasku útočili od polovice decembra s podporou Ruska na džihádistov v južnom Idlibe, a to napriek dohode o prímerí z augusta 2019 i výzvam na deeskaláciu, prichádzajúcim z Turecka, Francúzska či Organizácie Spojených národov. V rámci týchto bojov sýrska armáda dobyla desiatky miest a dedín, pričom na oboch stranách zahynuli stovky ľudí.



Boje zároveň podnietili k úteku do Turecka tisíce ľudí, pričom len v decembri utieklo z oblasti, najmä južnej časti Idlibu, podľa údajov OSN dovedna približne 284.000 ľudí.



Hlavným cieľom Asadovej tri týždne trvajúcej ofenzívy mohlo byť podľa dohadov agentúry AP práve obsadenie mesta Maarrat an-Numán, ktoré sa nachádza na strategicky dôležitej ceste spájajúcej Damask s Aleppom.