Sýria: Rusko nadviazalo kontakty s politickým výborom HTS

Moskva 12. decembra (TASR) — Rusko si chce udržať svoje dve vojenské základne v Sýrii, aby mohlo pokračovať v boji proti medzinárodnému terorizmu. Nadviazalo preto priame kontakty s politickým výborom povstaleckej skupiny Hajat Tahrír aš-Šám (HTS), ktorá prevzala moc v tejto krajine po zvrhnutí prezidenta Bašára Asada. Novinárom to vo štvrtok povedal námestník ruského ministra zahraničných vecí Michail Bogdanov, informuje TASR na základe správy agentúry Reuters.



Predstavitelia ruského diplomatického zboru sa so zástupcami HTS stretli v jednom z hotelov v Damasku. Rokovali s nimi v prvom rade o zaistení bezpečnosti ruskej diplomatickej misie a ruských občanov, ktorí sa nachádzajú na území Sýrie.



Nadväzovanie kontaktov s HTS, najvplyvnejšou silou v Sýrii, postupuje podľa Bogdanova "konštruktívnym smerom". Rusko dúfa, že skupina splní svoje sľuby a bude v krajine udržiavať poriadok a zaisťovať bezpečnosť diplomatických predstaviteľov cudzích štátov vrátane ruského veľvyslanectva.



Rusko má v Sýrii dve základne — námornú v Tartúse a leteckú Humajmím ležiacu neďaleko prístavného mesta Lázikíja. "Základne sú na sýrskom území stále tam, kde boli. Zriadené boli na žiadosť sýrskych úradov s cieľom bojovať proti teroristom z IS (Islamského štátu). Vychádzam z toho, že každý súhlasí s tým, že boj proti terorizmu a tomu, čo z IS zostalo, sa neskončil. V tejto chvíli neboli prijaté žiadne iné rozhodnutia," citovala Bogdanova agentúra Interfax.



Pokračovanie tohto boja si podľa Bogdanova "vyžaduje kolektívne úsilie a v tejto súvislosti naša prítomnosť a základňa Humajmím zohrali v kontexte celkového boja proti medzinárodnému terorizmu dôležitú úlohu".