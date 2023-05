Sýria sa po 11 rokoch vracia do Ligy arabských štátov

Rijád 15. mája (TASR) - Sýria ukončila svoje viac ako desaťročie trvajúce vylúčenie z Ligy arabských štátov (LAŠ), keď sa jej predstavitelia v pondelok zúčastnili na prípravnom zasadnutí pred piatkovým summitom v Saudskej Arábii.



Členstvo Sýrie v LAŠ bolo pozastavené od novembra roku 2011 v reakcii na to, že režim v Damasku násilne potlačil protivládne protesty, ktoré prerástli do občianskej vojny s viac ako 500.000 obeťami na životoch a miliónmi presídlencov, objasnila agentúra AFP.



Začiatkom mája tohto roku však vedenie LAŠ rozhodlo o prizvaní sýrskej vládnej delegácie na rokovania tejto panarabskej organizácie a sýrsky prezident Bašár Asad sa v piatok na pozvanie saudskoarabského kráľa Salmána zúčastní na piatkovom summite LAŠ v meste Džidda na pobreží Červeného mora. Bude to Asadov prvý summit LAŠ od schôdzky LAŠ v Líbyi v roku 2010.



Diplomatická aktivita v rámci arabského sveta sa zvýšila po tom, ako Sýriu a Turecko 6. februára zasiahlo silné zemetrasenie. Situáciu v regióne ovplyvnilo aj rozhodnutie Saudskej Arábie a Iránu, blízkeho spojenca Damasku, že obnovia svoje vzájomné vzťahy, dodala AFP.



Rijád, ktorý v roku 2012 prerušil styky s Asadovou vládou a dlho otvorene podporoval zosadenie sýrskeho vodcu, minulý týždeň potvrdil, že sa obnoví práca na diplomatických misiách oboch krajín.



Vlády štátov regiónu sa postupne prikláňajú k Sýrii a jej prezidentovi Asadovi, pretože si udržal moc a s rozhodujúcou podporou Iránu a Ruska získal späť stratené územia obsadené dovtedy protivládnymi povstalcami. Veľké časti územia na severe Sýrie však zostávajú mimo kontroly vlády a politické riešenie konfliktu nie je na dohľad, konštatovala AFP.