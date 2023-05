Sýria sa po takmer 12 rokoch vracia do Ligy arabských štátov

Káhira 7. mája (TASR) - Ministri zahraničných vecí Ligy arabských štátov (LAŠ) sa v nedeľu dohodli na opätovnom prijatí Sýrie do tejto organizácie. Účasť Sýrie v LAŠ bola pozastavená na takmer 12 rokov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



"Vládne delegácie zo Sýrie obnovia svoju účasť na stretnutiach Ligy arabských štátov," uvádza sa vo vyhlásení šéfov diplomacií.



Ministri poukázali na svoju "žiadostivosť" nastoliť vedúcu úlohu arabských štátov pri snahách o vyriešenie sýrskej krízy a jej humanitárnych, bezpečnostných a politických dôsledkov. Dodali, že humanitárnu pomoc musia dostať všetci tí, čo ju potrebujú.



Súhlasili tiež so sformovaní ministerského výboru, aby pokračoval "priamy dialóg so sýrskou vládou s cieľom dosiahnuť komplexné riešenie".



Sýrii bola pozastavená účasť v 22-člennej Lige arabských krajín v roku 2011 po brutálnom zásahu sýrskeho prezidenta Bašára Asada proti demonštrantom a neskôr aj proti civilistom počas povstania, ktoré vyústilo do občianskej vojny. V jej dôsledku doposiaľ podľa AFP zahynulo vyše 500.000 ľudí, milióny ľudí museli opustiť svoje domovy a bola zničená veľká časť infraštruktúry a priemyslu Sýrie.



Hoci boje na frontových líniách z veľkej časti utíchli, nemá sýrska vláda stále pod kontrolou časti územia na severe krajiny. Ani po 12 rokoch trvania konfliktu sa pritom nepodarilo nájsť politické riešenie tejto civilnej vojny.



Asadovi sa však podarilo upevniť si kontrolu nad väčšinou územia Sýrie a stále viac krajín v posledných rokoch preto prijíma kroky k vzájomnému zmiereniu sa so Sýriou. Tento trend sa ešte viac zrýchlil po februárovom ničivom zemetrasení, ktoré zasiahlo pohraničnú oblasť Sýrie a Turecka. K zlepšovaniu vzťahov Sýrie s inými krajiny pomohlo tiež Čínou sprostredkované obnovenie vzťahov Saudskej Arábie s Iránom.



Podobné diplomatické aktivity sú pritom stále častejšie pred blížiacim sa summitom LAŠ, ktorý sa uskutoční 19. mája v Saudskej Arábii. Asad sa pritom na summite LAŠ naposledy zúčastnil v roku 2010, pripomína AFP.