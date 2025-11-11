< sekcia Zahraničie
Sýria sa pridala k Američanmi vedenej protidžihádistickej koalícii
Vyhlásenie prichádza po tom, čo sa úradujúci prezident Sýrie Ahmad Šara v Bielom dome stretol s americkým prezidentom Donaldom Trumpom, pripomína DPA.
Autor TASR
Washington 11. novembra (TASR) - Sýria sa v pondelok pripojila ku Spojenými štátmi vedenej koalícii proti extrémistickej džihádistickej organizácii Islamský štát. Sýrsky minister informácií Hamza Mustafa na platforme X uviedol, že podpísal dohodu o politickej spolupráci s touto medzinárodnou koalíciou a potvrdil tak rolu Sýrie ako „partnera v boji proti terorizmu a v podpore stability v regióne“. TASR informuje podľa správ agentúr AFP a DPA.
„Dohoda je politická a doposiaľ neobsahuje žiadne vojenské časti,“ dodal minister.
Vyhlásenie prichádza po tom, čo sa úradujúci prezident Sýrie Ahmad Šara v Bielom dome stretol s americkým prezidentom Donaldom Trumpom, pripomína DPA.
Nemenovaný americký predstaviteľ USA pre agentúru AFP potvrdil, že sa Sýria pripojila ku globálnej aliancii na boj proti IS a stala sa tak jej 90. členskou krajinou. Spojené štáty tiež podľa tohto zdroja povolili Sýrii „obnoviť operácie na svojom veľvyslanectve vo Washingtone s cieľom posilniť boj proti terorizmu, bezpečnosť a hospodársku koordináciu“.
Šarova návšteva v Bielom dome bola prvá návšteva sýrskej hlavy štátu od získania nezávislosti krajiny od Francúzska v roku 1946. Šara, ktorý v decembri 2024 viedol povstalecké jednotky, bol za lídra Sýrie vymenovaný v januári 2025.
Islamský štát svojho času kontroloval približne 40 percent územia Iraku a približne tretinu územia susednej Sýrie. Vojenská aliancia vedená USA začala v roku 2014 boj proti IS.
Organizácia sa v súčasnosti považuje za vojensky porazenú, úplne však nezanikla. Podľa USA sa aktuálne v oboch krajinách - Iraku i v Sýrii - nachádza približne 2500 jej bojovníkov, ktorí naďalej vykonávajú útoky.
