Sýria sa snaží upokojiť rozhorčenie SAE po demonštrácii
Pred veľvyslanectvom SAE v Damasku sa v piatok zhromaždili desiatky Sýrčanov.
Autor TASR
Damask 5. apríla (TASR) - Sýrsky prezident Ahmad Šara v nedeľu telefonoval so svojím emirátskym náprotivkom, aby ho uistil, že Damask chce udržiavať dobré vzťahy so Spojenými arabskými emirátmi (SAE) napriek násilným protestom pred svojím veľvyslanectvom. TASR o tom informuje podľa správy tlačovej agentúry AFP.
Pred veľvyslanectvom SAE v Damasku sa v piatok zhromaždili desiatky Sýrčanov. Niektorí sa pokúsili vtrhnúť do budovy a na videách zverejnených na internete bolo vidieť, ako demonštranti strhávajú vlajku SAE.
Sýrska prezidentská kancelária oznámila, že Šara telefonoval s vodcom SAE Muhammadom Nahjánom, aby zdôraznil „hlboké bratské vzťahy“ medzi oboma krajinami a prisľúbil ich ďalšie rozvíjanie.
Podľa účastníkov bol protest zorganizovaný s cieľom odsúdiť prijatie trestu smrti zo strany Izraela „pre teroristov“, pričom tento zákon by sa vzťahoval iba na Palestínčanov. Izrael a SAE podpísali v roku 2020 mierovú zmluvu pod vedením amerického prezidenta Donalda Trumpa.
