< sekcia Zahraničie
Sýria sa zapojí do rokovaní G7 o financiách v Paríži
Sýrske hospodárstvo zostáva hlboko zasiahnuté rokmi vojny a izolácie.
Autor TASR
Paríž 18. mája (TASR) - Sýria sa v pondelok v Paríži zúčastní na zasadnutí ministrov financií a guvernérov centrálnych bánk krajín G7 za zatvorenými dverami, uviedol zdroj oboznámený s touto záležitosťou. Informovala o tom agentúra Reuters, podľa ktorej ide o znak jej rastúceho postavenia necelé dva roky po zosadení bývalého prezidenta Bašára Asada, píše TASR.
Očakáva sa, že na stretnutí sa zúčastní sýrsky minister financií Muhammad Jusr Barníja, pričom zdroj dodal, že diskusie sa zamerajú na udržateľnú obnovu Sýrie a jej opätovné začlenenie do globálneho finančného systému. Dvojdňovému stretnutiu šéfov financií krajín G7 dominujú globálne ekonomické nerovnováhy, obchodné napätie a dôsledky konfliktov na Blízkom východe a na Ukrajine.
Sýrske hospodárstvo zostáva hlboko zasiahnuté rokmi vojny a izolácie. Hoci sa väčšina sankcií od zosadenia bývalého prezidenta Asada zmiernila alebo zrušila, obnova je pomalá, keďže investori a banky sú stále obozretní voči rizikám spojenými s dodržiavaním predpisov a praktickým ťažkostiam s opätovným zapojením sa Sýrie do globálneho finančného systému.
Očakáva sa, sa že Sýria a Ukrajina sa zúčastnia na častiach diskusií, čo podčiarkuje dôraz G7 na stabilizáciu krajín, ktoré sa považujú za kľúčové pre regionálnu a globálnu bezpečnosť, píše Reuters.
Zdroj oboznámený s touto záležitosťou uviedol, že účasť Sýrie je súčasťou príprav na júnový summit lídrov G7 a odráža snahu priblížiť administratívu prezidenta Ahmada Šaru k popredným ekonomikám. Pre Damask znamená účasť na finančných rokovaniach G7 ďalší krok v úsilí o návrat do medzinárodného systému, získanie podpory na obnovu krajiny a ukážku toho, že sa stala kľúčovým štátom v zmenách, ktoré pretvárajú tento región.
Očakáva sa, že na stretnutí sa zúčastní sýrsky minister financií Muhammad Jusr Barníja, pričom zdroj dodal, že diskusie sa zamerajú na udržateľnú obnovu Sýrie a jej opätovné začlenenie do globálneho finančného systému. Dvojdňovému stretnutiu šéfov financií krajín G7 dominujú globálne ekonomické nerovnováhy, obchodné napätie a dôsledky konfliktov na Blízkom východe a na Ukrajine.
Sýrske hospodárstvo zostáva hlboko zasiahnuté rokmi vojny a izolácie. Hoci sa väčšina sankcií od zosadenia bývalého prezidenta Asada zmiernila alebo zrušila, obnova je pomalá, keďže investori a banky sú stále obozretní voči rizikám spojenými s dodržiavaním predpisov a praktickým ťažkostiam s opätovným zapojením sa Sýrie do globálneho finančného systému.
Očakáva sa, sa že Sýria a Ukrajina sa zúčastnia na častiach diskusií, čo podčiarkuje dôraz G7 na stabilizáciu krajín, ktoré sa považujú za kľúčové pre regionálnu a globálnu bezpečnosť, píše Reuters.
Zdroj oboznámený s touto záležitosťou uviedol, že účasť Sýrie je súčasťou príprav na júnový summit lídrov G7 a odráža snahu priblížiť administratívu prezidenta Ahmada Šaru k popredným ekonomikám. Pre Damask znamená účasť na finančných rokovaniach G7 ďalší krok v úsilí o návrat do medzinárodného systému, získanie podpory na obnovu krajiny a ukážku toho, že sa stala kľúčovým štátom v zmenách, ktoré pretvárajú tento región.