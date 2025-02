Dočasný prezident Sýrie chce vytvoriť výbor pre spravodlivosť

Damask 25. februára (TASR) - Dočasný prezident Sýrie Ahmad Šara v utorok na konferencii o národnom dialógu oznámil, že plánuje vytvoriť prechodný výbor pre spravodlivosť, ktorý by mal by v krajine obnoviť práva a potrestať zločincov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Šarova islamistická skupina Hajat Tahrír aš-Šám (HTS) 8. decembra zvrhla vládu dlhoročného prezidenta Bašára Asada a prevzala tak kontrolu nad Damaskom. Utorková konferencia, ktorá je naplánovaná na dva dni, sa uskutočňuje v prezidentskom paláci v sýrskom hlavnom meste a znamená začiatok kľúčovej fázy pre budúce riadenie krajiny po zničujúcej občianskej vojne, ktorá v Sýrii zúrila od roku 2011.



"Počas uplynulých dvoch mesiacov sme pracovali na stíhaní tých, ktorí spáchali zločiny proti Sýrčanom," povedal Šara počas konferencie. "Budeme pracovať na formovaní prechodného súdneho orgánu, ktorý obnoví práva ľudí, zaistí spravodlivosť, a ak Boh dá, privedie zločincov pred spravodlivosť," dodal.



Dočasný sýrsky prezident v utorok tiež zdôraznil jednotu Sýrie a štátny "monopol" na zbrane, ktorý je podľa neho povinnosťou a záväzkom štátu.



Na záznamoch zverejnených sýrskou agentúrou SANA sú zobrazené stovky ľudí, ktoré prichádzali na utorkovú konferenciu.



Konferencia je naplánovaná na dva dni s možnosťou predĺženia. Odporúčania konferencie by podľa jedného z členov prípravného výboru mohla využiť aj nová vláda, ktorej vytvorenie sa očakáva v marci.



Prípravný výbor tiež uviedol, že konferencia sa bude sústrediť na prechodné súdnictvo, ústavné a ekonomické reformy.



Konferenciu budú sledovať aj zástupcovia zahraničných vlád, ktoré zvažujú zrušenie sankcií voči etnicky a nábožensky rôznorodej krajine a trvajú na inklúzii v politických procesoch. Ministri zahraničných vecí členských štátov Európskej únie už v pondelok zmiernili niektoré sankcie voči Sýrii.