Spojené štáty znovuotvorili rezidenciu svojho veľvyslanca v Damasku

Damask 29. mája (TASR) - V rezidencii veľvyslanca USA v sýrskom Damasku vo štvrtok opätovne vztýčili americkú vlajku. Podľa agentúry AP to svedčí o postupnej obnove vzťahov medzi krajinami po páde režimu zvrhnutého prezidenta Bašára Asada, informuje TASR.



Na slávnostnom znovuotvorení rezidencie sa zúčastnil americký veľvyslanec v Istanbule Tom Barrack, ktorý je zároveň osobitným vyslancom USA pre Sýriu.



Washington zatiaľ oficiálne neotvoril svoje veľvyslanectvo v Damasku, ktoré bolo zatvorené v roku 2012 po tom, ako protesty proti vláde Asada prerástli do občianskej vojny. Bývalý prezident bol zosadený minulý rok v decembri počas bleskovej ofenzívy povstalcov a ušiel do Ruska.



Podľa AP Washington spočiatku k novému vedeniu Sýrie pristupoval opatrne. Dočasný prezident krajiny Ahmad Šara, líder islamistickej skupiny Hajat Tahrír aš-Šám, mal v minulosti väzby na teroristické skupiny Al-Káida a Islamský štát. USA za jeho dolapenie donedávna ponúkali odmenu 10 miliónov dolárov.



Americký prezident Donald Trump sa však začiatkom mája nečakane stretol so Šarom v Rijáde počas svojho turné po krajinách Blízkeho východu. Po stretnutí nariadil zrušiť sankcie, ktoré USA na Sýriu uvalili počas dlhoročnej vlády Asadovcov.



Vzťahy s krajinou postupne obnovujú aj európske štáty a zrušenie sankcií v stredu oficiálne schválila aj EÚ.