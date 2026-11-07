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Sýria súhlasila s nasadením vojakov na pomoc v boji proti húsíom
Egypt sa zaviazal poskytnúť Saudskej Arábii pomoc, avšak intervenovať v Jemene odmieta.
Autor TASR
Rijád 7. novembra (TASR) - Sýria nasadila na obe strany hranice medzi Saudskou Arábiou a Jemenom stovky vojakov, ku ktorým sa čoskoro pripoja tisíce ďalších. V sobotu o tom informovala agentúra AFP s odvolaním na viacero zdrojov z prostredia medzinárodnej uznanej jemenskej vlády. Do regiónu prídu v čase pokračujúcich bojov medzi jemenskými proiránskymi povstalcami húsíami a medzinárodnou koalíciou pod vedením Saudskej Arábie, informuje TASR.
„Sýrska a saudskoarabská strana sa dohodli na vyslaní približne 3000 vojakov na boj proti húsíom,“ uviedol zdroj. K dohode došlo počas tohtotýždňovej návštevy sýrskeho prezidenta Ahmada Šaru v Rijáde, kde predstavitelia oboch štátov podpísali dohody o obrannej spolupráci.
Podľa jemenského vojenského predstaviteľa už sýrske jednotky nasadené na jemenskej strane hranice vedú dronové operácie proti povstalcom.
Konflikt v Jemene eskaluje od júla, keď húsíovia obnovili boje proti medzinárodne uznávanej jemenskej vláde. Povstalci neskôr vyhlásili námornú blokádu Saudskej Arábie a začali útočiť na jej lode, územie a ropné zariadenia. Počas rýchlej vojenskej operácie následne ovládli celé jemenské červenomorské pobrežie.
Medzinárodne uznávaná vláda Jemenu reagovala protiofenzívou a jej hlavný spojenec Saudská Arábia intenzívnymi leteckými útokmi na pozície húsíov. Rijád tiež požiadal o pomoc svojich spojencov.
Egypt sa zaviazal poskytnúť Saudskej Arábii pomoc, avšak intervenovať v Jemene odmieta. Francúzsko nasadilo svojich vojakov na ochranu ropného terminálu v saudskoarabskom prístave Janbú. Sýria je prvou krajinou, ktorá súhlasila s nasadením svojich ozbrojených zložiek priamo na jemenské územie.
Zdroj z jemenského ministerstva obrany pre AFP uviedol, že v prvej fáze by malo byť nasadených 3000 sýrskych vojakov vrátane dôstojníkov a odborníkov, pričom niektorí z nich sú už v teréne. Zdroj dodal, že dohoda počíta s nasadením celkovo viac ako 10,000 vojakov, pričom zvyšok by mal byť vyslaný v neskorších fázach.
AFP pripomína, že po páde dlhoročného sýrskeho diktátora Bašára Asada sú sýrske ozbrojené sily zložené z rôznych ozbrojených skupín, prevažne islamistov, ale aj zahraničných džihádistov.
Sýrsky minister zahraničných vecí Asad Šajbání v sobotu oznámil, že Damask zvažuje pripojenie k obrannej dohode, ktorú v auguste v saudskoarabskej Mekke podpísali Pakistan, Turecko a Saudská Arábia.
„Sýrska a saudskoarabská strana sa dohodli na vyslaní približne 3000 vojakov na boj proti húsíom,“ uviedol zdroj. K dohode došlo počas tohtotýždňovej návštevy sýrskeho prezidenta Ahmada Šaru v Rijáde, kde predstavitelia oboch štátov podpísali dohody o obrannej spolupráci.
Podľa jemenského vojenského predstaviteľa už sýrske jednotky nasadené na jemenskej strane hranice vedú dronové operácie proti povstalcom.
Konflikt v Jemene eskaluje od júla, keď húsíovia obnovili boje proti medzinárodne uznávanej jemenskej vláde. Povstalci neskôr vyhlásili námornú blokádu Saudskej Arábie a začali útočiť na jej lode, územie a ropné zariadenia. Počas rýchlej vojenskej operácie následne ovládli celé jemenské červenomorské pobrežie.
Medzinárodne uznávaná vláda Jemenu reagovala protiofenzívou a jej hlavný spojenec Saudská Arábia intenzívnymi leteckými útokmi na pozície húsíov. Rijád tiež požiadal o pomoc svojich spojencov.
Egypt sa zaviazal poskytnúť Saudskej Arábii pomoc, avšak intervenovať v Jemene odmieta. Francúzsko nasadilo svojich vojakov na ochranu ropného terminálu v saudskoarabskom prístave Janbú. Sýria je prvou krajinou, ktorá súhlasila s nasadením svojich ozbrojených zložiek priamo na jemenské územie.
Zdroj z jemenského ministerstva obrany pre AFP uviedol, že v prvej fáze by malo byť nasadených 3000 sýrskych vojakov vrátane dôstojníkov a odborníkov, pričom niektorí z nich sú už v teréne. Zdroj dodal, že dohoda počíta s nasadením celkovo viac ako 10,000 vojakov, pričom zvyšok by mal byť vyslaný v neskorších fázach.
AFP pripomína, že po páde dlhoročného sýrskeho diktátora Bašára Asada sú sýrske ozbrojené sily zložené z rôznych ozbrojených skupín, prevažne islamistov, ale aj zahraničných džihádistov.
Sýrsky minister zahraničných vecí Asad Šajbání v sobotu oznámil, že Damask zvažuje pripojenie k obrannej dohode, ktorú v auguste v saudskoarabskej Mekke podpísali Pakistan, Turecko a Saudská Arábia.