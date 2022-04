Sýria tvrdí, že Izrael podnikol útok na oblasť okolo Damasku

Damask 27. apríla (TASR) - Štyria sýrski vojaci prišli o život a ďalší traja utrpeli zranenia pri stredajšom útoku na objekty v blízkosti sýrskeho hlavného mesta Damask. Informoval o tom denník The Times of Israel. Sýrske štátne médiá útok pripísali izraelskej armáde a štátna tlačová agentúra SANA dodala, že sýrska protivzdušná obrana časť vypálených striel zneškodnila.



Nemenované sýrske vojenské zdroje spresnili, že z pozícií na severe Izraela boli smerom na pozície sýrskej armády pri Damasku vypálené rakety zem-zem.



Zdroj dodal, že väčšinu z rakiet sa sýrskej armáde podarilo zlikvidovať. Neskôr sýrske médiá informovali o štyroch zabitých a troch zranených sýrskych vojakoch, ako aj o materiálnych škodách spôsobených útokom.



Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR) so sídlom v Británii, ktoré prostredníctvom svojich informátorov monitoruje konflikt v Sýrii, uviedlo, že niekoľko rakiet zasiahlo oblasti v blízkosti medzinárodného letiska ležiaceho na južnom okraji hlavného mesta Damask i niekoľko predmestí.



SOHR dodalo, že v zasiahnutých oblastiach sa nachádzajú pozície sýrskej armády, ako aj bojovníkov podporovaných Iránom.



Izraelská armáda sa k útokom v blízkosti Damasku nevyjadrila, uviedla agentúra AFP.



Tieto útoky sa odohrali niekoľko hodín po tom, ako izraelská armáda uviedla, že v utorok sa na sýrskej strane štátnych hraníc zrútilo izraelské bezpilotné lietadlo. Armáda dodala, že prípad vyšetruje.



Od roku 2011, keď v Sýrii vypukla občianska vojna, Izrael uskutočnil na jej územie stovky náletov; zameral sa pri tom na pozície vládnej armády, ako aj na spojenecké sily podporované Iránom a na bojovníkov libanonskej šiitskej militantnej skupiny Hizballáh.



Hoci Izrael bezprostredne komentuje svoje útoky len zriedka, svojho času priznal, že od roku 2011 ich v Sýrii uskutočnil stovky.



Konflikt v Sýrii si vyžiadal takmer pol milióna obetí a približne polovicu predvojnového obyvateľstva krajiny prinútil opustiť svoje domovy.