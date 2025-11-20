< sekcia Zahraničie
Sýria tvrdí, že SDF zabili dvoch sýrskych vojakov v provincii Rakka
Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR) uviedlo vyšší počet obetí - a to šesť mŕtvych vládnych zamestnancov.
Autor TASR
Damask 20. novembra (TASR) - Kurdmi vedené Sýrske demokratické sily (SDF) zabili dvoch sýrskych vojakov počas nočných potýčok na severovýchode krajiny, uviedlo vo štvrtok tamojšie ministerstvo obrany. SDF zároveň tvrdia, že ich cieľom boli pozície využívané organizáciou Islamský štát (IS). TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Sýrske ministerstvo v stanovisku, ktoré zverejnila štátna tlačová agentúra SANA, uviedlo, že SDF podporované USA zaútočili na pozície sýrskej armády v provincii Rakka. Kurdskí bojovníci tam prevzali kontrolu nad viacerými miestami, „čo malo za následok smrť dvoch vojakov armády a zranenie ďalších“, uviedlo ministerstvo. Vojaci sýrskej armády následne opätovali paľbu a pozície znovu obsadili, uviedlo ministerstvo.
„Tento týždeň bola oblasť vystavená sérii útokov frakcií spriaznených s damaskou vládou, paralelne s aktivitami členov IS, ktorí tieto pozície využili na vykonanie svojich teroristických útokov,“ uvádza sa vo vyhlásení SDF. Sily zároveň dodali, že „niekoľko frakcií damaskej vlády a teroristi z IS priamo koordinovali útoky na naše vojenské pozície“.
SDF pod kurdským vedením a s podporou USA zohrali kľúčovú úlohu pri vytlačení Islamského štátu z jeho posledných bášt v Sýrii. Ich líder Mazlúm Abdí v októbri pre agentúru AFP povedal, že s Damaskom dosiahol predbežnú dohodu o začlenení jeho oddielov do sýrskych vojenských a bezpečnostných síl.
Rozdiely medzi oboma stranami však bránia implementácii dohody. Kurdi požadujú decentralizáciu, čo Damask odmietol, konštatuje AFP.
