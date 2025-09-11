Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 11. september 2025Meniny má Bystrík
< sekcia Zahraničie

Sýria tvrdí, že zadržala teroristickú bunku napojenú na Hizballáh

.
Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Bezpečnostné zložky zabavili muníciu a zbrane vrátane raketových systémov Grad, odpaľovačov a protitankových granátov.

Autor TASR
Damask 11. septembra (TASR) - Sýrskym ozbrojeným silám sa vo štvrtok podarilo rozbiť bunku napojenú na libanonské militantné hnutie Hizballáh podporované Iránom. Bunka je kľúčovým spojencom zvrhnutého prezidenta Bašára Asada, informovali miestne úrady. Píše o tom TASR podľa správy agentúry AFP.

„Špecializované jednotky v spolupráci s generálnou spravodajskou službou... dokázali zadržať členov teroristickej bunky patriacej k milícii Hizballáh,“ uvádza sa vo vyhlásení ministerstva vnútra. Bunka vraj bola aktívna v okolí Damasku.

Bezpečnostné zložky zabavili muníciu a zbrane vrátane raketových systémov Grad, odpaľovačov a protitankových granátov. Prípad bol následne odovzdaný do rúk justície.

„Predbežné vyšetrovanie odhalilo, že členovia bunky absolvovali výcvik vo vojenských táboroch na libanonskom území a plánovali uskutočniť operácie na sýrskom území, ktoré by ohrozili národnú bezpečnosť a stabilitu,“ uvádza sa ďalej vo vyhlásení.

Bojovníci Hizballáhu pomohli Asadovi získať späť územie počas občianskej vojny v Sýrii, ktorá vypukla v roku 2011 po potlačení protivládnych protestov. Skupina podporovaná Iránom otvorene podporovala Asada od roku 2013 až do jeho zvrhnutia v decembri minulého roka.

Hizballáh, ktorý bol výrazne oslabený nedávnym vojnovým konfliktom s Izraelom, stratil kľúčovú zásobovaciu trasu z Iránu cez Sýriu.

V marci Libanon a Sýria podpísali dohodu o riešení hrozieb pre bezpečnosť hraníc po násilných stretoch, ktoré si vyžiadali desať mŕtvych.
.

Neprehliadnite

Pellegrini: Slovensko stojí pevne na strane Poľska

Fico: Do konca roka predstavíme ďalšie opatrenia proti daňovým únikom

PRELOMOVÝ OBJAV: Hornina z Marsu môže obsahovať stopy po živote

Kamenický: Konsolidácia bude obsahovať 22 opatrení v sume 2,7 mld. eur