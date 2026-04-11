Sýria tvrdí, že zmarila útok na náboženského predstaviteľa krajiny

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Autor TASR
Damask 11. apríla (TASR) - Sýrske ministerstvo vnútra v sobotu oznámilo, že v krajine zadržali päť osôb v súvislosti so sprisahaním s cieľom zaútočiť na nemenovaného náboženského predstaviteľa v hlavnom meste Damask. Podľa ministerstva bola táto bunka napojená na libanonské Iránom podporované militantné hnutie Hizballáh, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.

Rezort vo vyhlásení rezort uviedol, že bezpečnostné sily sledovali osobu - ženu - pri pokuse „umiestniť výbušné zariadenie pred dom náboženskej osobnosti“ v blízkosti kostola v damaskej štvrti Báb Túmá. Bezpečnostné zložky zasiahli, zariadenie zneškodnili a zatkli všetkých piatich členov bunky.

Predbežné vyšetrovanie odhalilo napojenie bunky na libanonský Hizballáh a skutočnosť, že jej členovia absolvovali špecializovaný vojenský výcvik v zahraničí,“ dodalo ministerstvo vo vyhlásení.

Od 2. marca bojuje Hizballáh proti Izraelu po tom, čo zatiahol Libanon do vojny na Blízkom východe raketovou paľbou na Izrael s cieľom podporiť Irán, pripomína AFP. Hnutie zohralo kľúčovú úlohu v sýrskej občianskej vojne, kde bojovala po boku síl dnes už zosadeného sýrskeho exprezidenta Bašára Asada.
