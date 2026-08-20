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Sýria uistila Izrael, že na letisku Abú Zuhúr nebude turecká základňa
Šajbání priznal, že letisko navštívili tureckí dôstojníci v rámci vzájomnej spolupráce pri výcviku a ďalších aktivitách.
Autor TASR
Damask 20. augusta (TASR) - Sýria dala Izraelu jasne najavo, že neplánuje zriadiť tureckú základňu na nefunkčnom vojenskom letisku Abú Zuhúr na severe krajiny, ktoré v utorok Izrael zbombardoval. Vo štvrtok to vyhlásil sýrsky minister zahraničných vecí Asad Šajbání, podľa ktorého sa základňa renovuje na účely jej využitia sýrskymi vzdušnými silami. TASR o tom píše podľa agentúry Reuters.
Šajbání priznal, že letisko navštívili tureckí dôstojníci v rámci vzájomnej spolupráce pri výcviku a ďalších aktivitách. Poprel posilňovanie tureckej vojenskej prítomnosti v oblasti a uviedol, že zariadenie je z veľkej časti prázdne a zatiaľ nie je v prevádzke.
„Nešlo o žiadny zámer zriadiť tam tureckú základňu, ani zaviesť trvalú tureckú vojenskú prítomnosť či nasadiť na tomto mieste turecké jednotky,“ uviedol v rozhovore pre portál Axios. Šajbání deklaroval, že Izrael nemal žiadne legitímne opodstatnenie pre bombardovanie letiska.
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v stredu uviedol, že Izrael pred útokom varoval Sýriu, aby na základni nedovolila prítomnosť tureckých síl. „Naše posolstvo bolo veľmi jasné. Nerobte to. Zdá sa, že tomu celkom nerozumeli,“ zdôraznil Netanjahu.
Izrael od zvrhnutia dlhoročného sýrskeho prezidenta Bašára Asada v decembri 2024 vykonal stovky náletov v Sýrii, utorkové útoky sa však odohrali ďaleko od ním deklarovanej bezpečnostnej zóny na juhu susednej krajiny.
Turecko bolo prvým štátom s prevažne moslimským obyvateľstvom, ktorý uznal Izrael. Ten má však napäté vzťahy s tureckým prezidentom Recepom Tayyipom Erdoganom, ktorého Strana spravodlivosti a rozvoja (AKP) má korene v politickom islame a ktorý ostro odsudzuje Izrael, najmä za ofenzívu v palestínskom Pásme Gazy.
Šajbání priznal, že letisko navštívili tureckí dôstojníci v rámci vzájomnej spolupráce pri výcviku a ďalších aktivitách. Poprel posilňovanie tureckej vojenskej prítomnosti v oblasti a uviedol, že zariadenie je z veľkej časti prázdne a zatiaľ nie je v prevádzke.
„Nešlo o žiadny zámer zriadiť tam tureckú základňu, ani zaviesť trvalú tureckú vojenskú prítomnosť či nasadiť na tomto mieste turecké jednotky,“ uviedol v rozhovore pre portál Axios. Šajbání deklaroval, že Izrael nemal žiadne legitímne opodstatnenie pre bombardovanie letiska.
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v stredu uviedol, že Izrael pred útokom varoval Sýriu, aby na základni nedovolila prítomnosť tureckých síl. „Naše posolstvo bolo veľmi jasné. Nerobte to. Zdá sa, že tomu celkom nerozumeli,“ zdôraznil Netanjahu.
Izrael od zvrhnutia dlhoročného sýrskeho prezidenta Bašára Asada v decembri 2024 vykonal stovky náletov v Sýrii, utorkové útoky sa však odohrali ďaleko od ním deklarovanej bezpečnostnej zóny na juhu susednej krajiny.
Turecko bolo prvým štátom s prevažne moslimským obyvateľstvom, ktorý uznal Izrael. Ten má však napäté vzťahy s tureckým prezidentom Recepom Tayyipom Erdoganom, ktorého Strana spravodlivosti a rozvoja (AKP) má korene v politickom islame a ktorý ostro odsudzuje Izrael, najmä za ofenzívu v palestínskom Pásme Gazy.