USA pred pádom Asada vyslali do Sýrie viac ako 1000 ďalších vojakov

Washington 19. decembra (TASR) - Spojené štáty ešte pred pádom prezidenta Bašára Asada v Sýrii dodatočne nasadili viac ako 1000 vojakov. V súčasnosti ich tam je asi 2000. Vyslanie amerických jednotiek je iba dočasné a ich úlohou bude bojovať proti teroristom zo skupiny Islamský štát (IS). Vo štvrtok to oznámil hovorca amerického ministerstva obrany Pat Ryder (Pentagón). TASR informáciu prevzala z agentúry AP.



V Sýrii pred začatím povstaleckej ofenzívy pôsobilo približne 900 amerických vojakov. Väčšina z nich bola na základni at-Tanf v púšti pri hraniciach s Jordánskom a Irakom. Pôsobili aj v oblastiach kontrolovaných Kurdmi na východe Sýrie.



Po páde Asadovho režimu USA zintenzívnili útoky na pozície IS. Americký prezident Joe Biden po dobytí Damasku povstaleckými silami vyhlásil, že nedovolia teroristom z IS využiť mocenské vákuum v Sýrii a americkí vojaci preto naďalej zostanú na sýrskom území. Pentagón však doteraz tvrdil, že dodatočné sily do krajiny nenasadili.



Reuters pripomína, že USA sa zapojili do vojny v Sýrii v roku 2014 na čele medzinárodnej koalície proti IS, ktorý v tom čase kontroloval veľké územie v Sýrii a Iraku. Washington tiež vojensky podporuje sýrske kurdské milície, ktoré do veľkej miery prispeli k takmer úplnej porážke IS.