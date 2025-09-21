< sekcia Zahraničie
Sýria usporiada parlamentné voľby 5. októbra
Kritici tvrdia, že súčasný politický systém nemá dostatočné zastúpenie menšinových skupín.
Autor TASR
Damask 21. septembra (TASR) - Sýria usporiada svoje prvé parlamentné voľby pod novou vládou 5. októbra, oznámili v nedeľu miestne médiá. Očakáva sa, že nové zhromaždenie položí základy pre širší demokratický proces po zvrhnutí bývalého prezidenta Bašára Asada v decembri minulého roka po takmer 14 rokoch občianskej vojny, informuje TASR podľa tlačovej agentúry Reuters.
Nový parlament bude tiež poverený schvaľovaním zákonov zameraných na reformu štátom dlhodobo kontrolovanej hospodárskej politiky a ratifikovaním zmlúv, ktoré by mohli preformulovať zahraničnopolitické spojenectvá Sýrie.
Hlasovanie do 210-členného Ľudového zhromaždenia Sýrskej arabskej republiky sa uskutoční „vo všetkých volebných okrskoch“, hoci volebná komisia v auguste oznámila, že v troch provinciách sa voľby z bezpečnostných dôvodov odložia.
Tretinu kresiel v Ľudovom zhromaždení vymenuje dočasný sýrsky prezident Ahmad Šara.
Sýria pôvodne oznámila, že sa voľby uskutočnia v septembri a že hlasovanie v provincii Suwajdá - kde v júli došlo k zrážkam medzi drúzskymi bojovníkmi a sunnitskými beduínskymi kmeňmi -, ako aj v provinciách Hasaka a Rakka, ktoré sú čiastočne ovládané kurdskými Sýrskymi demokratickými silami (SDF), bude odložené.
Sýria v marci vydala ústavnú deklaráciu, ktorá má slúžiť ako smernica pre prechodné obdobie pod vedením Šaru. Dokument zachováva ústrednú úlohu islamského práva a zároveň zaručuje práva žien aj slobodu prejavu. Vzbudilo to však obavy o koncentráciu moci do rúk islamistického vedenia krajiny.
Podľa ústavnej deklarácie bude mať prechodný parlament obnoviteľný mandát na 30 mesiacov, dopĺňa tlačová agentúra AFP. Svoju úlohu bude vykonávať až do prijatia trvalej ústavy a uskutočnenia nových parlamentných volieb.
