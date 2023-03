Sýria: Útok dronu na východe zabil najmenej troch ľudí

Damask 8. marca (TASR) - Výbuch vo východnej Sýrii usmrtil v stredu najmenej troch ľudí. Explóziu zrejme spôsobil útok dronu, ktorý cielil na milície podporované Iránom, uviedla organizácia Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR), monitorujúca vojnu v krajine. Odvolala sa na ňu tlačová agentúra AP.



K zodpovednosti za útok v tejto oblasti sa neprihlásila žiadna skupina a správy miestnych médií o incidente sú strohé. SOHR so sídlom v Británii oznámilo, že pri útoku na budovu vo východnej provincii Dajr az-Zaur, v ktorej sú ubytované milície podporované Iránom, zahynuli štyria ľudia. Ďalší ôsmi utrpeli zranenia.



Portál miestnych aktivistov Deir Ezzor 24 napísal, že budovu využívali príslušníci elitných Iránskych revolučných gárd, ktoré sú kľúčovým spojencom sýrskeho prezidenta Bašára Asada.



Sýrske štátne médiá však tvrdia, že v oblasti vybuchla mína, ktorú tam "zanechali teroristi", a zabila troch ľudí a zranila ďalších siedmich. Zverejnili aj fotografie trosiek budovy a zničené nákladné vozidlo. Režim často označuje slovom "teroristi" bojujúce opozičné sily.



V 12-ročnej občianskej vojne v Sýrii zomrelo najmenej 300.000 ľudí a krajinu opustila asi polovica z 23 miliónov obyvateľov.



Kedysi bola väčšina severovýchodnej Sýrie baštou militantnej organizácie Islamský štát (IS) a patrila do takzvaného kalifátu.



V súčasnosti majú túto oblasť pod kontrolou Kurdmi vedené sily podporované Spojenými štátmi a sýrski vládni vojaci s ruskými a iránskymi spojencami. Spiace bunky IS tam však stále podnikajú smrtiace útoky.