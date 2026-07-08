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Utorkové výbuchy v Damasku si vyžiadali jednu obeť a 36 zranených
K incidentu došlo v blízkosti hotela, v ktorom bol ubytovaný francúzsky prezident Emmanuel Macron.
Autor TASR,aktualizované
Damask 8. júla (TASR) - Utorkové výbuchy v centre sýrskej metropoly Damask si vyžiadali jednu obeť a 36 zranených, informovali v stredu úrady. Upozornila na to agentúra AFP, píše TASR.
„Konečný počet obetí dvoch výbuchov, ku ktorým došlo... v blízkosti budovy ministerstva cestovného ruchu v Damasku, dosiahol jednu obeť a 36 zranených,“ oznámilo podľa štátnych médií sýrske ministerstvo zdravotníctva.
Sýrske úrady pôvodne informovali o 18 zranených, vrátane štyroch policajtov. Tamojší rezort vnútra neskôr v utorok upresnil, že výbuchy zapríčinili „dve improvizované zariadenia, z ktorých prvé bolo umiestnené vnútri auta zaparkovaného na okraji cesty, zatiaľ čo druhé v kontajneri na odpadky“.
K incidentu došlo v blízkosti hotela, v ktorom bol ubytovaný francúzsky prezident Emmanuel Macron. V čase výbuchu sa nachádzal v prezidentskom paláci, kde počas dňa rokoval so svojím sýrskym náprotivkom Ahmadom Šarom. Paríž krátko po incidente potvrdil, že Macron bol v poriadku.
Francúzsky prezident pricestoval do Damasku v pondelok ako prvá hlava štátu zo západnej Európy od zvrhnutia dlhoročného sýrskeho prezidenta Bašára Asada v roku 2024.
„Konečný počet obetí dvoch výbuchov, ku ktorým došlo... v blízkosti budovy ministerstva cestovného ruchu v Damasku, dosiahol jednu obeť a 36 zranených,“ oznámilo podľa štátnych médií sýrske ministerstvo zdravotníctva.
Sýrske úrady pôvodne informovali o 18 zranených, vrátane štyroch policajtov. Tamojší rezort vnútra neskôr v utorok upresnil, že výbuchy zapríčinili „dve improvizované zariadenia, z ktorých prvé bolo umiestnené vnútri auta zaparkovaného na okraji cesty, zatiaľ čo druhé v kontajneri na odpadky“.
K incidentu došlo v blízkosti hotela, v ktorom bol ubytovaný francúzsky prezident Emmanuel Macron. V čase výbuchu sa nachádzal v prezidentskom paláci, kde počas dňa rokoval so svojím sýrskym náprotivkom Ahmadom Šarom. Paríž krátko po incidente potvrdil, že Macron bol v poriadku.
Francúzsky prezident pricestoval do Damasku v pondelok ako prvá hlava štátu zo západnej Európy od zvrhnutia dlhoročného sýrskeho prezidenta Bašára Asada v roku 2024.