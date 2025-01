Sýria uvítala rozhodnutie EÚ zmierniť sankcie uvalené na krajinu

Damask 27. januára (TASR) - Sýrsky minister zahraničných vecí Asad Šíbání v pondelok uvítal rozhodnutie Európskej únie o postupnom zmiernení sankcií voči svojej krajine po zvrhnutí režimu prezidenta Bašára Asada. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



"Vítame pozitívny krok Európskej únie, ktorým pozastavila sankcie voči Sýrii na jeden rok. Tešíme sa už aj na ich úplné zrušenie," uviedol Šíbání na sociálnej sieti X. "Dúfame, že toto rozhodnutie bude mať konštruktívny vplyv na všetky aspekty života sýrskeho ľudu a zabezpečí udržateľný rozvoj," dodal.



Ministri zahraničných vecí EÚ sa na svojom pondelkovom zasadnutí zhodli na uvoľnení sankcií uvalených na Sýriu. "Mohlo by to podporiť sýrsku ekonomiku a pomôcť krajine postaviť sa na nohy," uviedla šéfka Európskej diplomacie Kaja Kallasová po stretnutí v Bruseli.



Plán na postupné zrušenie sankcií sa začne plniť v kľúčových odvetviach, ako je napríklad energetika, ozrejmila Kallasová. "Samozrejme, nebudeme ustupovať z ničoho, čo súvisí s obchodovaním so zbraňami, a z oblastí, ktoré nás stále znepokojujú," dodala.



V dôsledku porušovania ľudských práv zo strany Asadovho režimu Únia v minulosti uvalila na Sýriu sankcie, ktorými obmedzila vývoz a dovoz tovaru a finančné služby. "Hoci sa snažíme postupovať rýchlo, zrušenie sankcií sa môže zvrátiť, ak budú prijaté nesprávne kroky," uviedla Kallasová, pričom narážala na nové vedenie Sýrie.