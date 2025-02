Sýria v marci zostaví novú vládu, oznámil minister zahraničných vecí

Damask 12. februára (TASR) - Sýria bude mať od začiatku marca novú vládu, oznámil v stredu sýrsky minister zahraničných vecí Asad Šíbání. Od zvrhnutia prezidenta Bašára Asada v krajine vládnu prechodné orgány. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



"Vláda, ktorá sa vytvorí 1. marca, bude v čo najväčšej miere zastupovať sýrsky ľud a zohľadňovať jeho rozmanitosť," povedal šéf sýrskej diplomacie na okraj summitu svetových vlád v Dubaji.



Na čele krajiny je v súčasnosti dočasný prezident Ahmad Šara, ktorého islamistické povstalecké zoskupenie Organizácia pre oslobodenie Levanty (Hajat Tahrír aš-Šám - HTS) v decembri 2024 po krátkej ofenzíve zvrhlo dlhoročného prezidenta Asada. Šara má za úlohu vytvoriť prechodný zákonodarný zbor.



Bývalý parlament z čias Asadovej vlády bol rozpustený spolu s Asadovou stranou Baas, ktorá v Sýrii autoritársky vládla od prvej polovice 60. rokov. Zrušená bola aj sýrska ústava, bola rozpustená armáda a bezpečnostné zložky, povstalecké ozbrojené skupiny vrátane hnutia HTS. Ich bojovníci majú byť podľa plánu začlenení do budúcich národných síl.



Dočasný sýrsky prezident v rozhovore začiatkom februára oznámil, že zorganizovanie volieb v Sýrii by mohlo trvať štyri až päť rokov. Zmena ústavy by podľa neho mohla trvať dva až tri roky. Nové orgány sa zaviazali usporiadať konferenciu o národnom dialógu, na ktorej sa zúčastnia všetci Sýrčania, ale dátum ešte nestanovili.